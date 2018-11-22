«التخطيط العمراني» تجدّد رخص العزب رقمياً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن إطلاقها خدمة تجديد رخص العزب رقمياً، عبر منصتها الذكية «سمارت هب».

وأكدت لجنة التكنولوجيا في الدائرة أنها تواصل التقدم ضمن مشروع التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى خدمات رقمية للبلديات 100% مع نهاية العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وتجسيداً لحرصها على إسعاد المجتمع والارتقاء بأداء المؤسسات، حيث يظهر الخط البياني لمشروع التحول الرقمي أن بلوغ الهدف النهائي أصبح مؤكداً في الموعد المحدد.

وأكد رئيس لجنة تنظيم العزب، سالم راشد الكتبي، أنه بإمكان المواطنين تنفيذ جميع العمليات والمعاملات الخاصة بتجديد العزب دون الحاجة للحضور إلى أي مبنى من مباني البلدية، ويكفيهم الدخول إلى المنصة الذكية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات (http/‏‏smarthub.adm.gov.abdhabi)، والحصول على كل متطلباتهم بسهولة، كما تقدم المنصة للمواطنين قاعدة بيانات كاملة حول اشتراطات استخدام العزب وطرق الحصول على تراخيصها.

وأشار إلى أن الدائرة تقدم عبر منصتها الذكية خدمات التجديد الرقمية لعزب التربية، وعزب الهجن، والعزب الموسمية.

ودعا مدير إدارة التخطيط التقني في بلدية مدينة أبوظبي، أحمد عبدالصمد الحمادي، جميع أفراد المجتمع الراغبين في الحصول على خدماتها الرقمية إلى أهمية التسجيل لمرة واحدة في منصة الدخول الموحد (SmartPass) للاستفادة من جميع الخدمات الرقمية المتاحة.

وأضاف أن الدائرة تحقق تقدماً متواصلاً على صعيد تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات رقمية، حيث تجاوزت نسبة عملية التحويل أكثر من 84.7% حتى الآن.

• المنصة تقدم قاعدة بيانات حول اشتراطات استخدام العزب.