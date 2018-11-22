صرف طلبة مدارس في الفجيرة بسبب الأمطار

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

أفاد مدير فرع الساحل الشرقي بـ«مواصلات الإمارات»، محمد سهيل سعيد، بأنه تم صرف الطلبة وإنهاء الدوام المدرسي باكراً في ثلاث مدارس وثلاث روضات في مناطق متعددة في المنطقة الشرقية، بسبب تعرضها لأمطار غزيرة ومتوسطة أمس.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم نقل الطلبة في وقت مبكر احترازياً لتفادي عبور أي وادٍ، ما قد يسبب تأخر وصولهم إلى منازلهم، مشيراً إلى أنه تم صرف طلبة روضة الأنفال في منطقة البدية، وروضة مسافي، ومدرسة رميثة الأنصارية بمنطقة مربض، ومدرسة الحلا في منطقة دبا الفجيرة، وروضة الطويين ومدرسة النحوة، وجاء القرار حفاظاً على أمن وسلامة الطلبة، بسبب تقلب الأحوال الجوية التي تشهدها المناطق الشرقية، وطالبت المدارس ذوي الطلبة بالحضور لاصطحاب أبنائهم وأمرت الحافلات بنقل الطلبة إلى بيوتهم.

وأوضح أنه تم صرف طلبة المدارس لأسباب عدة من أهمها مرور الأودية عبر الطرق المؤدية إليها، وسقوط أمطار غزيرة صاحبها تساقط حبات برد، فضلاً عن أن طلاب رياض الأطفال يحتاجون إلى عناية خاصة عند نقلهم من المدارس إلى بيوت ذويهم، لاسيما مع سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية وتراكم مياه الأمطار في طرق رئيسة وداخلية. وأوضح أن المناطق الجبلية في المنطقة الشرقية وضعت على رأس الأولويات في نقل الطلبة، بسبب وعورة الطرق فيها، وتكوّن الحفر، إضافة إلى تراكم كميات كبيرة من المياه.

ولفت إلى أنه تم توجيه السائقين بإيقاف الحافلات بصورة تامة، وعدم التحرك في حالات الضباب الكثيف أو أي من تقلبات الطقس، في مواقف مناسبة خارج الطريق، وبشكل آمن، لضمان عدم التعرض لأي اصطدام من المركبات الأخرى، مع إبقاء التكييف والإضاءة الخارجية للحافلة في حالة التشغيل فترة التوقف المؤقت، وعدم مغادرة السائق مقعد القيادة.

وأضاف سعيد أن سائقي النقل المدرسي والمشرفات يتولون تنبيه الطلبة إلى الالتزام بالجلوس على المقاعد، وعدم السماح لهم بالخروج من الحافلة، لضمان سلامتهم في حالات الأمطار الغزيرة والضباب، ويبلغ السائق المسؤول المباشر في إدارة محطة المواصلات المدرسية بأي تأخير لوصول الحافلة عند الوقت المحدد أو أي حالات طارئة أخرى، لتقوم بدورها بإبلاغ إدارات المدارس بالحافلات التي ستتأخر بسبب المناطق المتأثرة بتقلبات الطقس.

وكانت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مواصلات الإمارات فوضت إدارات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة، ومنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة وذلك وفقاً لمستجدات الطقس، وبما يضمن أقصى درجات السلامة للطلبة.