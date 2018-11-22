«العمل التطوعي» تطلق مسابقة «لأجل الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت جائزة الشارقة للعمل التطوعي الدورة الأولى من مسابقة «نتطوع لأجل الشارقة»، التي تهدف إلى استقطاب المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة الشارقة؛ للإسهام في تنفيذ أفضل مبادرة تطوعية يتم تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2018، بالتزامن مع يوم التطوع العالمي الذي يصادف الخامس من ديسمبر، وتزامناً مع «عام زايد».

وقالت عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة، عفاف إبراهيم المري، إن المسابقة تسعى إلى تشجيع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المبادرات البناءة، التي تسهم في تعزيز جوانب التنمية المجتمعية والإنسانية، وذلك ترجمة لجهود وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم مبادرات الإمارة ومشروعاتها الإنسانية والتطوعية الريادية لدعم وتشجيع مختلف فئات المجتمع بما فيهم المؤسسات. وأضافت أن المبادرة تأتي ضمن خطة الجائزة الاستراتيجية للأعوام 2016-2018، التي من ضمن أهدافها نشر التطوع بين أفراد المجتمع ومؤسساته، بطرح مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التطوع.

بدورها؛ أفادت المدير التنفيذي للجائزة، فاطمة موسى البلوشي، بأن الشروط التي وضعها مجلس أمناء الجائزة؛ تتضمن أن يكون نطاق تنفيذ المبادرة على مستوى إمارة الشارقة، وأن تكون المبادرة التطوعية التي تتم المشاركة بها صادرة من الجهة نفسها، وكذلك العاملين فيها. ويمكن للراغبين من المؤسسات والجهات في المشاركة الاطلاع على الشروط والأحكام والمستندات المطلوبة، أو التواصل عبر مختلف وسائل الاتصال.