شرطة أبوظبي تستشرف المستقبل بمشاركة 10 جهات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت إدارة الابتكار واستشراف المستقبل، في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، ورشة عمل متخصصة حول أهمية بناء السيناريوهات المستقبلية بمشاركة 10 جهات حكومية.

وأفاد مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل بالإنابة، الرائد الدكتور مصعب الشرياني، بأن الورشة ركزت على إعداد سيناريوهات استشراف المستقبل كإحدى مراحل إنجاح عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهات المستهدفة، وناقشت كيفية بناء السيناريوهات وتوصيفها عبر توليد الأفكار المبتكرة، وتحفيز التفكير بشكل مختلف، ودعم العمل الجماعي، وبناء القدرات الوطنية المؤهلة.

وتضمنت الورشة أنشطةً متعددة، منها إعداد وتوصيف مجالات استشراف المستقبل، واستخدام أداة دولاب المستقبل، واطلع الحضور على تاريخ الدراسات الاستشرافية، والمصطلحات التي تسهم في دعم منهجية استشراف المستقبل بالقدرات والممكنات اللازمة لنجاحها.