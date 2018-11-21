محمد بن راشد: نريد من الجهات الحكومية تقديم الأفضل.. ولا نقبل أي تردّد أو تأخير أو أعذار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «تقديم الخدمات الحكومية الأفضل في العالم، هو المعيار والهدف الأساسي لكل جهة حكومية في دولة الإمارات».

وقال سموّه لدى اعتماده نتائج الدورة الثالثة من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، التي شملت 167 مركزاً لسعادة المتعاملين في 20 جهة اتحادية: «نريد من الجهات الحكومية تقديم الخدمات الأفضل في العالم.. هذا ما نسعى إليه، ولا نقبل أي تردّد أو تأخير أو أعذار تحول دون تحقيقه».

وأضاف سموّه: «قبل ست سنوات أطلقنا نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، الذي يقيّم كل جهة حسب مستوى الخدمات التي تقدمها.. هذا النظام يعكس منهج عملنا بتقديم تجربة خدمات غير مسبوقة، تسعد الناس وترتقي بجودة حياتهم، وتشكّل نموذجاً يلهم حكومات العالم». وتابع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «دولة الإمارات تقدم الأفكار لتحقيق سعادة الإنسان، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وتترجمها على أرض الواقع.. إن ما تحققه الجهات الحكومية من إنجازات لإسعاد الناس يجسّد صورة واقعية لما هو مطلوب منها.. نريد ترسيخ هذه الصورة لدى الموظفين والمتعاملين بأن حكومتنا تعمل لتلبية طموحات المجتمع، وتقديم خدمات تفوق التوقعات».

وهنأ سموّه الجهات التي عملت بجهد وبروح الفريق الواحد وحصلت على تصنيف «متميز»، وقال: «نريد من جميع الجهات تسريع وتيرة العمل، وتكثيف الجهود، لتحقيق نتائج أفضل في الدورات المقبلة، ما يدعم جهودنا لتنفيذ أجندتنا الوطنية، ويعزّز مسيرتنا نحو المستقبل الذي نطمح إليه». وشهدت الدورة الثالثة من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ارتفاع نسبة المراكز الحاصلة على أربع نجوم من 35% إلى 74%، وانخفاض نسبة المراكز الحاصلة على ثلاث نجوم من 66% إلى 23%، مقارنة بالدورة السابقة عام 2015، فيما بلغت نسبة المراكز الحاصلة على خمس نجوم من مجمل عدد المراكز التي تم تصنيفها نحو 4.2%.

وعكست نتائج الدورة الثالثة لتطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، تطوّراً في مستويات كفاءة الجهات الحكومية وموظفيها، وتحسناً كبيراً في نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وكشفت عن تغيّر نوعي في مستويات الجهات، وعن فرص لتطوير أداء مراكز سعادة المتعاملين وتحسين مستوى الخدمات.

وحصلت سبعة مراكز لسعادة المتعاملين في أربع جهات اتحادية على تصنيف خمس نجوم، هي: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - مركز الراشدية للتسجيل في دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - مركز البرشاء للتسجيل في دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - مركز أم القيوين للتسجيل في أم القيوين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - مركز رأس الخيمة للتسجيل في رأس الخيمة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان - المركز الرئيس في دبي، ووزارة الداخلية - مركز خدمات المرور والتراخيص في الفجيرة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء - مركز دبا الفجيرة الرئيس في الفجيرة.

وتعدّ الإمارات الدولة الأولى في العالم التي تتبنّى تصنيف مراكز سعادة المتعاملين وفق نظام النجوم العالمي، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إعادة صياغة مفهوم مبتكر، وإطار متكامل لتقديم الخدمات الحكومية، ورفع كفاءتها إلى أفضل المستويات العالمية.

نائب رئيس الدولة:

«نريد من جميع الجهات تسريع وتيرة العمل، بما يعزّز مسيرتنا نحو المستقبل الذي نطمح إليه».

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مراكز لسعادة المتعاملين في أربع جهات اتحادية حصلت على تصنيف خمس نجوم.

ارتفاع نسبة المراكز الحاصلة على أربع نجوم إلى 74%، وانخفاض نسبة المراكز الحاصلة على ثلاث نجوم إلى 23%.

نتائج التصنيف

نتائج الدورة الثالثة من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات التي

شملت تقييم 167 مركزاً لسعادة المتعاملين في 20 جهة اتحادية:

* %4 من المراكز حصلت على تصنيف 5 نجوم.

* ارتفاع نسبة المراكز الحاصلة على 4 نجوم إلى نحو 74%.

* انخفاض نسبة المراكز الحاصلة على 3 نجوم إلى نحو 23%.