«المكتب الإعلامي» يبحث في باريس تعزيز التعاون مع الإعلام الفرنسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، عدداً من اللقاءات في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف مناقشة سُبل تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام الفرنسية، وتبادل الأفكار والخبرات، بما يتماشى مع رؤية التطوير الشاملة في دولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية، وتأكيداً على الروابط الوثيقة التي طالما جمعتها بالإعلام العربي والعالمي، وهو ما أهلها لتتحوّل إلى مركز رئيس لصناعة الإعلام في المنطقة يضم مقار أهم وأكبر المؤسسات الإعلامية العالمية.

واجتمعت المرّي في باريس مع رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لشركة «ميديا موند» القابضة، ماري كريستين ساراجوس، وهي الشركة الأم لثلاث من المجموعات الإعلامية الفرنسية العالمية المهمة، كما التقت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة التلفزيون الفرنسية، إيرنوت ديلفين.

واستعرضت خلال الاجتماعين جهود المكتب الإعلامي المواكبة للرؤية الطموحة للقيادة لمستقبل التطوير في دبي والإمارات، والأهداف التنموية الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها في الفترة المقبلة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب الإعلامي وتبادل الزيارات الإعلامية، لمزيد من التواصل البنّاء بين الجانبين.

وناقشت المرّي، الفرص التي يمكن من خلالها إيجاد مساحات جديدة للتواصل مع مثل هذه المؤسسات الفرنسية الرائدة، وغيرها من الأجهزة الإعلامية العالمية، مستعرضةً بعض المبادرات المهمة التي عززت مكانة دولة الإمارات كقوة دفع إيجابية للإعلام على مستوى المنطقة العربية، ومن أبرزها «منتدى الإعلام العربي»، الذي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمه سنوياً منذ انطلاقه في عام 1999، ليصبح اليوم أهم تجمع للعاملين في قطاع الإعلام العربي، ويضم سنوياً ما يناهز 2500 من رموز الإعلام والفكر في المنطقة، وضمن مختلف قطاعات الإعلام.

وأبدت رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لشركة «ميديا موند»، وكذلك الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة التلفزيون الفرنسية، إعجابهما بالنمو القوي الذي جعل من الإمارات نموذجاً عربياً متميزاً في تبني التطوير القائم على المعرفة لحجز موقع متقدم في السباق نحو المستقبل، وكذلك الاهتمام الكبير الذي توليه لقطاع الإعلام. وقالت المرّي: «تأتي الاجتماعات في إطار استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة دبي لبناء مزيد من جسور التواصل الفاعلة مع الإعلام العالمي، ومساعيه لمواصلة الحوار الإيجابي نحو آفاق تعاون أرحب مع المؤسسات الإعلامية الكبرى في مختلف انحاء العالم».

وأضافت: «كانت تلك اللقاءات فرصة ممتازة للتعرف عن قرب إلى قصة نجاح وتطوّر اثنتين من أهم المؤسسات الإعلامية في فرنسا».

منى المرّي:

«نعمل على بناء مزيد من جسور التواصل البنّاء مع الإعلام العالمي».