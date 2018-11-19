المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مزارع

شكا أصحاب مزارع في «الروية 3» بدبي عدم اكتراث مزارعين بالتنظيف الدوري، وترك أشجار تنمو دون تقليم، ما يلحق الضرر بالمركبات ويسبب إزعاجاً كبيراً للسائقين والعابرين على حد سواء، مطالبين البلدية بتشديد الرقابة وتغليظ المخالفة على المزارع المخالفة.

مخالفة

فوجئ سائق في الشارقة بتعرضه لمخالفة غيابية تتعلق بعدم الالتزام بتعاليم شرطي المروري، بقيمة تبلغ 800 درهم وأربع نقاط سوداء تسجل في سجله المروري، وحين ذهب للاستفسار طلب منه دفع المخالفة أولاً ثم المراجعة للاستفسار عن المخالفة أو الاعتراض عليها.

معرض

استغربت زائرة في معرض دبي الدولي للمجوهرات الذي اختتم مساء أول من أمس، عرض أحد المحال المشاركة قطعاً غير مخصصة للبيع، ولا يتم تعريف الزائر بذلك إلا بعد أن يبدي رغبته في الشراء، ليفاجأ بأنها للعرض فقط ويمكنه أن يقصد المحل فيشتريها منه.

إزعاج

شكا سكان منطقة الخوانيج (1) لجوء سائقين للقيادة بتهور بسياراتهم المُعدلة المخالفة والمعروفة بأصواتها العالية، ما يسبب إزعاجاً كبيراً لسكان المنطقة لاسيما أن هذا السلوك غير المسؤول يمارس ليلاً حين يخلد الأطفال إلى النوم.

شكوى

كررت متسوقة اعتادت التسوق في جمعية الاتحاد التعاونية فرع الصفا بدبي، شكواها بخصوص سوء ترتيب بعض المنتجات، فالعديد منها يكون في غير محله، إضافة إلى عدم توافر أسعار منتجات أخرى على الرفوف الخاصة بها، ما يسبب إرباكاً ويحول دون إتمام عملية التسوق بنجاح.

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