1.4 مليون درهم للوحة أرقام تحمل تاريخ لقاء زايد وراشد

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

حقّق الرقم الثنائي (Z68) القيمة المالية الأعلى بين ستة أرقام مميزة للوحات المركبات في دبي، تمثل تواريخ فارقة في حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بيعت في مزاد «عام زايد» العلني، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، وعرضت فيه 80 رقماً مميزاً.

وبيع الرقم، الذي يمثل تاريخ اللقاء الأول بين المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، لوضع اللبنة الأولى للاتحاد، بمليون و400 ألف درهم خلال المزاد، فيما بلغت قيمة الأرقام الستة مليوناً و723 ألف درهم، ستخصص لأعمال خيرية.

وطرحت الهيئة الأرقام الستة المُمَيّزة من فئة «Z» في المزاد العلني، الذي حمل الرقم 100 في سلسلة المزادات العلنية لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي، ضمن 80 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للفئات

(J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - X).

وطرحت الهيئة اللوحة المميّزة ثنائية الرقم والفئة بكود ثنائي (AA88)، التي حملت أعلى قيمة اسمية بين أرقام المزاد، إذ بلغت قيمتها الاسمية مليوناً و700 ألف درهم، لتباع في المزاد بمليون و800 ألف درهم.

وراوح معدل أسعار معظم الأرقام، التي بيعت في المزاد، بين 60 و300 ألف درهم، باستثناء أرقام قفز سعرها متجاوزاً نصف مليون درهم، وتضمنت الرقم M800، الذي بيع بـ590 ألف درهم، وهي القيمة نفسها التي حققها الرقم U101.

يذكر أن الهيئة أطلقت على المزاد اسم «مزاد عام زايد العلني»، وهو العام الجاري، الذي يصادف الذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد، وتحتفل فيه دولة الإمارات بمآثر المغفور له، وإنجازاته، حيث تعدت أعماله الإنسانية حدود الإمارات إلى المنطقة والعالم أجمع.

وبلغت الحصيلة النهائية للأرقام الـ80 من كل الفئات 20 مليون درهم، وكانت حصيلة إيرادات المزاد العلني السابق للأرقام المميزة للوحات المركبات في دبي، بلغت 21 مليوناً و368 ألف درهم. وحصد الرقم F55 القيمة السعرية الأعلى، إذ بيع بثلاثة ملايين و80 ألف درهم، تلاه الرقم O28 الذي بيع بمليون و600 ألف درهم، وفي المرتبة الثالثة الرقم S888 الذي وصلت قيمته إلى مليون و350 ألف درهم.

أرقام وذكريات

تضمنت الأرقام الستة المميّزة من الفئة التي خصص ريعها للأعمال الخيرية، الرقم (Z1918) ويرمز إلى العام الذي وُلِدَ فيه الشيخ زايد، رحمه الله، والرقم (Z1946) الذي يرمز إلى تاريخ تولي الشيخ زايد حكم مدينة العين، والرقمين (Z1968) و(Z68) اللذين يرمزان إلى عام لقاء السميح، وهو تاريخ أول لقاء بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف توحيد الإمارات على ساحل الخليج، إضافة إلى الرقم (Z1971) الذي يرمز إلى عام قيام الاتحاد ورفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة، والرقم المميّز السادس (Z2018)، الذي يُمَثِّلُ ذكرى مئوية زايد.