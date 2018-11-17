إعلان أسماء الفائزات في مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات النسخة الثالثة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، برعاية وحضور سمو الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وتضمن الحفل، الذي حضرته، ممثلة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)؛ نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام بالدولة، الإعلان عن أسماء الفائزات بالمراكز الـ10 الأولى في المسابقة.

وحققت المتسابقة البحرينية سارة محمد عبدالله حسيني، المركز الأول، وجاءت ميمونة لو، من السنغال، في المركز الثاني، وحصلت على المركز الثالث خولة عزوز، من الجزائر. وذهب المركز الرابع مناصفة لكل من متسابقة الولايات المتحدة، فرحية آدن شيخ، ومتسابقة إيران، زهرا رسول خليلي ثمرين. وحققت متسابقة الإمارات، نور محمد الحمودي، المركز السادس، أمّا مسعودة الطالبة، من موريتانيا، فحققت المركز السابع. وجاءت المصرية، نورا أحمد البسيوني، في المركز الثامن مناصفة مع خنساء حسين أحمد، من كينيا، فيما ذهب المركز العاشر للمتسابقة زينب رياحي موسى، من النيجر.

وقالت المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب، أمينة الدبوس، في كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: «أرحب بكن في هذا الحفل، الذي يأتي هذا العام ودولتنا الفتية تحتفل بعام زايد، رحمه الله، هذا الاسم الذي اجتمع العالم على حبه واحترامه. وقبل أيام شارك إخوانكم أبناء هذه الجائزة المباركة (أبناء زايد) في مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم التي اطلق عليها (دورة زايد الخير)، ورعتها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ضمن مبادراتها المتعددة احتفالاً بعام زايد».

وأضافت: «كان كل شيء في هذه المسابقة يتحدث عن الشيخ زايد، رحمه الله، مآثره الطيبة وإنجازاته وأعماله الإنسانية والخيرية التي وصلت أنحاء العالم وارتفع علم الإمارات في أروقة المسابقة، وفي فعالياتها كافة، وعرض فيلم تسجيلي عن حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حفل ختام المسابقة بحضور أكثر من 6000 شخص، حضروا من العاصمة موسكو ومن المدن القريبة والبعيدة، وتابعه الملايين عبر القنوات الفضائية في العالم، وترحم الجميع على مؤسس الدولة، رحمه الله».

وقالت الدبوس: «إن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم أضحت فعالية رئيسة من فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تقام على مدار العام، بجانب المسابقة الدولية للقرآن الكريم ومسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، ومسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل، ومسابقة الحافظ المواطن، وبرنامج التحفيظ في السجون، بجانب الفروع الأخرى، التي تصبّ كلها في خدمة كتاب الله، وحفظته، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً. هذه المسابقة التي نحتفل اليوم بختامها، والتي حجزت لها مكاناً مرموقاً ضمن جدول المسابقات القرآنية العالمية، وأصبح القائمون على شؤون القرآن الكريم في دول العالم ينتظرون موعدها باهتمام وترقب، لما لها من مكانة في قلوبهم جميعاً، ويعدون المتسابقات إعداداً جيداً ليحجزن مراكز متقدمة لبلدانهن في منافساتها».

وتابعت الدبوس، أن العدد الكبير للمشتركات في المسابقة، من الدول الإسلامية والجاليات الإسلامية في العالم، يدل على السمعة الطيبة التي تحظى بها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.