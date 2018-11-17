محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم.. إخوة وأشقاء وعضد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سلطنة عُمان الشقيقة بمناسبة العيد الوطني الـ 48.

ونوه سموه في تغريدة له، نشرها أمس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بما حققته السلطنة من إنجازات في ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد، مؤكداً أن مناسبة العيد الوطني للسلطنة تمثل تتويجاً لسلسلة طويلة من الإنجازات.

وقال سموه: «نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة عيدها الوطني الـ48 الذي يُتوج منجزات مسيرة نهضتهم المباركة في ظلّ قيادة أخي السلطان قابوس المعظم، حفظه الله».

وتابع سموه مؤكداً وحدة الحال، واللحمة الإماراتية العمانية، القائمة على وشائج تضرب عميقاً في التاريخ: «عمان منا ونحن منهم، إخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا، وعلاقات ممتدة، نفخر بها، وترسخها شعوبنا كل يوم».