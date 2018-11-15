حاكم الشارقة يوجّه بالاهتمام بالبيئة والوجه الحضاري والسياحي للإمارة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، عدداً من المشروعات الحيوية خلال زيارته لمدن ومناطق الإمارة المختلفة، التي تقع على طريق خورفكان - الشارقة الجديد، ومدينة خورفكان، وسير العمل فيها.

وتجوّل سموه في عدد من المناطق، مطلعاً على المشروعات الجديدة والتطويرية قيد الإنجاز، واستمع سموه لشرح مفصل من القائمين عن المشروعات المستقبلية والمرافق الخدمية، مؤكداً سموه أهمية سرعة الإنجاز، والاهتمام بالبيئة والوجه الحضاري والجمالي والسياحي للمناطق المختلفة.

ووجّه سموه، خلال الجولة، بسرعة إنجاز وتنفيذ عدد من المرافق الجديدة والإنشاءات التي تخدم أهالي المناطق المختلفة من المواطنين والزوار، خصوصاً على صعيد الطرق والجسور ومداخل المدن.

وتفقّد سموه، في بداية الجولة، طريق الشارقة - خورفكان الجديد، الذي يبلغ طوله 89 كيلومتراً، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء. واطلع سموه على سير العمل في المرحلة الأولى من الطريق بدءاً من شارع الإمارات، حيث وجّه سموه بتطوير المداخل منه إلى طريق خورفكان الجديد، لتسهيل عمليات العبور والدخول والخروج منه لمستخدمي الطريق.

بعدها تفقد سموه تقاطع طريق الشارقة - خورفكان الجديد مع طريق نزوى، واطلع على سير العمل فيه، ومن ثمّ انتقل سموه لتفقد تقاطع منطقة البطائح مع طريق خورفكان، ووجّه سموه باستحداث معبر جديد قبل تقاطع البطائح، ليخدم منطقة مركاض الهجن في بن رشيد، ويسهم كمعبر مهم لحركة السيارات والإبل في تلك المناطق.

وعرج سموه بعدها إلى منطقة طوي السامان، واطلع سموه على الأعمال الإنشائية في الجسر الجديد الجاري تنفيذه هناك، الذي يخدم أهالي شعبية طوي السامان، ووجّه سموه بإعداد مرعيَين للحيوانات بكامل التجهيزات المطلوبة لأهالي المنطقة، إلى جانب بناء مجلس ومسجد عند مدخل منطقة طوي السامان.

بعدها توجه سموه إلى جسر وشاح، وتفقد سير عمليات الإنشاء الجارية فيه، ووجّه سموه بإنشاء نفق جديد من شارع خورفكان - الشارقة الجديد، متفرعاً إلى منطقة سفاري وجامعة الشارقة فرع الذيد.

كما تفقد سموه بعدها الجسر المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالذيد، ووجّه سموه بزيادة عمليات رصف الطرق في المنطقة الصناعية في الذيد، والعمل على إنشاء منطقة جديدة مخصصة للمعارض أمام المنطقة الصناعية، مع عمل تحسينات كبيرة على مدخل المنطقة الصناعية في الذيد، تشمل تحسين وتطوير المدخل، والاهتمام بالبيئة والوجه الحضاري، من زراعة الأشجار وتجميل المداخل، ما يعكس طبيعة المنطقة وجمالها.

كما وجّه سموه باستحداث مدخل جديد من على جسر المنطقة الصناعية في الذيد إلى منطقة السفاري، ما يسهل حركة التنقل على المتعاملين والعابرين على الطرق وعمليات الوصول إلى المنطقة بسهولة.

وخلال تفقد سموه لمنطقة الذيد، وجّه سموه المسؤولين هناك بعمل حصر لكل احتياجات ومتطلبات الطرق الداخلية بالشعبيات في الذيد، والإسراع في تنفيذها بالتنسيق مع المقاولين والمهندسين، وذلك تسهيلاً لقاطني الشعبيات وحل مشكلة الطرق كاملة.

وواصل صاحب السمو حاكم الشارقة جولته متفقداً الطريق من منطقة وشاح حتى منطقة دفتا، الذي يبلغ طوله 23 كيلومتراً، وتوقف سموه عند نفق الغزير، حيث وجّه سموه بإنشاء استراحة جديدة عند مدخل النفق، تضم كل المرافق الحيوية التي تخدم احتياجات العابرين للطريق وأهل المنطقة، إلى جانب إنشاء منطقة ترفيهية متكاملة لخدمة أهالي وقاطني منطقة وادي شيص.

وتابع سموه، خلال الجولة، العمل الجاري تنفيذه في بقية الأنفاق على طريق الشارقة - خورفكان الجديد، واستمع لشرح مفصل حول مستوى العمل والإنجاز فيها، وخطط العمل المستقبلية لإكمال بقية الأعمال فيها.

وتوقف سموه عند استراحة سد الرفيصة، حيث اطلع على الحصون الجديدة التي تم ترميمها هناك، والقرية المغمورة، وقرية الجبل في منطقة الرفيصة ووادي شي.

واطلع على سير عمل مشروعات مدخل مدينة خورفكان، وما تحتويه من مرافق وخدمات ومبانٍ، حيث تفقد عدداً من المشروعات الجديدة، التي تشمل تطوير وزراعة المنطقة حول مدخل المدينة، بما يعكس خصوصية المنطقة السياحية.

كما زار سموه منطقة «البحيرات الأربعة» عند مدخل مدينة خورفكان، واطلع على العمل الجاري هناك.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة جولته بالاطلاع على حصن خورفكان، وتفقد مخططات مشروع إعادة إحياء المناطق التراثية القديمة في خورفكان.