المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تجاهل

أكد عميل لدى «مصرف الإمارات الإسلامي» تجاهل شكواه، وعدم التجاوب مع محاولات حل مشكلته المتمثلة في إصدار المصرف بطاقة فيزا جديدة له رغم عدم طلبه لها وتحميله رسوماً قدرها 700 درهم، إضافة إلى غرامة قدرها 225 درهماً شهرياً.

إلحاح

شكا زوار للقرية العالمية بدبي إلحاح بائعين في قرى مختلفة عليهم لإقناعهم بالشراء، ما يسبّب لهم إزعاجاً كبيراً ويحول دون استمتاعهم بالتسوق والتجول بين أرجاء القرى، لاسيما في ظل تحسن الطقس، مطالبين إدارة القرية بتوعيتهم بضرورة الكف عن مثل هذا السلوك المنفر، الذي لا يخدم رغبة البائعين في التسويق لمنتجاتهم.

مشاة

طالب سائقون بتوفير ممرات مشاة إضافية في شارع التعاون بالشارقة، ضماناً لسلامة المشاة وتفادياً لحوادث الدهس، خصوصاً أن عدم الالتزام بالسير في الأماكن المخصصة، يعد من أبرز أسباب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

تنظيف

طالب متسوّقون إدارات مراكز التسوّق في دبي بضرورة تنبيه شركات عمال تنظيف السيارات في مواقف المراكز، من السلوكيات الخاطئة التي ينتهجها عدد كبير من العمال والمتمثلة في الاندفاع نحو المركبات لمحاولة إقناع سائقيها بغسل مركباتهم، ما يشكل إحراجاً كبيراً لأصحاب هذه المركبات التي يبدو في كثير من الأحيان أنها ليست بحاجة إلى الغسيل.

بطاقة

فوجئ عميل لدى بنك دبي الإسلامي بإصدار بطاقة ائتمانٍ له، على الرغم من رفضه مراراً محاولات الموظف لإقناعه، وحين قام بإلغائها طُلب منه الانتظار مدة شهر حتى يتم الإلغاء، حيث إن الموظف قام بإجراء الإصدار، ولم يتبقَّ سوى توقيع العميل حتى يتسلم البطاقة التي لم يوافق على إصدارها من الأساس.

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