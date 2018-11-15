«شرطة أبوظبي» تطلق أكبر رسالة حب ووفاء لـ «زايد الخير»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة أكبر رسالة حب ووفاء للقائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي عبارة عن مقطورة متنقلة تحمل أكبر رسالة ورقية تجوب أنحاء إمارات الدولة والقيادات الشرطية، ضمن مبادرات «عام زايد 2018»، بهدف إبراز محبة وتقدير أبناء الإمارات لشخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأكد قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي، خلال حفل إطلاق المبادرة، أن «المبادرة تسلط الضوء على دور زايد الخير في بناء دولة الإمارات، وتؤكد سعيه الدؤوب لتحقيق النجاح، وحبه للإنسانية، فضلاً عن تعزيز الانتماء والولاء والفخر بباني الوطن وقيادتنا».

وأشاد قائد عام شرطة أبوظبي بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأن يحمل عام 2018 شعار «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية للاحتفاء بالقائد المؤسِّس زايد الخير، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، ولإبراز جهوده في مسيرة تأسيس دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.

وأضاف: «نستذكر دائماً ما حققه القائد المؤسِّس من إنجازات شمولية في مسيرة البناء والعطاء في الدولة، وسار على نهجه صاحب السموّ رئيس الدولة، الذي حمل الرسالة بكل أمانة، وواصل مسيرة التطوّر وحقق مزيداً من المنجزات والريادة العالمية للدولة في المجالات كافة».

واستمع الرميثي، خلال الحفل، إلى شرح من رئيس فريق مبادرات «عام زايد» لقطاع المالية والخدمات، العقيد الدكتور أحمد الشبلي، عن المبادرة التي تعكس حب وتقدير أبناء الإمارات لشخصية زايد الخير، وتأتي تخليداً لإرث القائد المؤسِّس وقيمه، لتكون بصمة لإلهام الأجيال المقبلة، وتحفيزهم على بلوغ طموحاتهم وآفاقهم المعرفية في خدمة بلادهم.

ودعا قطاع المالية والخدمات (الجهة المنفذة للمبادرة)، المنتسبين إلى المشاركة في التوقيع على المبادرة في موقعها بالمدخل الرئيس في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكتابة كلمة حب وتقدير للتعبير عن مدى حبهم وتأثرهم بشخصية القائد المؤسِّس، ودوره في تأسيس دولة الإمارات، ومسيرة إنجازاته ونهضة بلاده، على الرغم من الصعاب والتحديات التي واجهها بعزيمة وإرادة مع إخوانه أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بكل عزيمة وإرادة ومحبة.