«الاتحاد للطيران»: برامج التدريب للمواطنين فقط اعتباراً من العام المقبل

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قالت رئيسة قسم تطوير الكوادر الوطنية والتوطين في مجموعة «الاتحاد للطيران»، أماني الهاشمي، إن المجموعة قررت أن تقتصر برامج التدريب التي تقوم بها المجموعة على المواطنين الإماراتيين فقط، اعتباراً من العام المقبل، بعد أن كانت تضم مختلف الجنسيات، بهدف زيادة عدد المواطنين المتخرجين في هذه البرامج، والتركيز على تدريب الكوادر الوطنية للعمل في مختلف قطاعات الطيران، وإحداث نقلة في معدلات التوطين بالمجموعة، ودعم قطاع الطيران بعناصر مواطنة عالية المهارة، تقود القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقالت الهاشمي، في تصريحات على هامش حفل تخريج دفعة عام زايد 2018 في «الاتحاد للطيران»، للطيارين والمهندسين والخريجين المتدربين، مساء أمس، إنه اعتباراً من عام 2019 لن تكون البرامج مفتوحة أمام مختلف الجنسيات كما هي حالياً، بل ستقتصر فقط على الإماراتيين، وذلك لتلبية الاحتياجات الكبيرة والمتنوعة لقطاع الطيران في الدولة، واجتذاب مختلف المؤهلات، وتوفير كل التخصصات المرتبطة بالقطاع، مع منح المتدربين المواطنين كل المهارات اللازمة والشهادات المتخصصة التي تؤهلهم لقيادة القطاع مستقبلاً.

ولفتت الهاشمي إلى أن المجموعة تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير الكوادر الوطنية في قطاع الطيران، خصوصاً أن هناك نقصاً في الكوادر الفنية الوطنية المتخصصة للعمل في العديد من التخصصات بالقطاع، وتوفير المهارات المواطنة من خلال برامج التدريب المتخصصة، نظراً إلى أن قطاع الطيران يعد قطاعاً تقنياً، وهناك العديد من الأنظمة الدولية التي تحكم القطاع، ما يتطلب توافر مواطنين على درجات عالية من المهارة من مختلف التخصصات.

وأكدت أن المجموعة تنفذ في الوقت الحالي 25 برنامجاً تدريباً، من بينها 22 برنامجاً متخصصاً في الإدارة، تغطي مجموعة واسعة من جوانبها، مثل المبيعات وإدارة العائدات وعمليات المطار، والموارد البشرية وتقنية المعلومات والمالية، وغيرها، بجانب برنامج الطيارين المتدربين، وبرنامج المهندسين، والبرنامج التأسيسي، وتشمل برامج التدريب التعليم التجريبي والإشراف، والتعيينات الخارجية والتدريب النظري، وهي معتمدة من هيئات معروفة مثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).

وأشارت إلى أن «الاتحاد للطيران» فتحت برامجها للتدريب لأكثر من 3000 شخص خلال السنوات الماضية، موفرة الفرص للشباب للحصول على التدريبات اللازمة واكتساب المهارات على رأس العمل.

وكشفت أن «الاتحاد للطيران» تعتزم طرح حزمة جديدة من البرامج التدريبية الإضافية للمواطنين، اعتباراً من العام المقبل في إطار تنفيذ استراتيجية جديدة لبرامج التوطين وبرامج التدريب.

ولفتت إلى أن لدى «الاتحاد للطيران» برامج للتوطين مع معظم الجامعات الوطنية في الدولة، مثل جامعة زايد وجامعة خليفة وجامعة أبوظبي، لتدريب الحاصلين على بكالوريوس في علوم الطيران.