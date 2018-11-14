«تقنية الوطني» تطلع على جهود «بيئة» في تحويل النفايات إلى طاقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اطلعت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال زيارة ميدانية أمس لمقر شركة «بيئة» في الشارقة، على جهود وخطط الشركة في تحويل المخلفات إلى طاقة، ضمن خطة اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس اللجنة محمد علي الكمالي حرص اللجنة على الاطلاع عن كثب على الجهود التي تقوم بها العديد من الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة في تعزيز أمن الطاقة وجهودها في إيجاد حلول عملية لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة متجددة، إذ إن مثل هذه الزيارات تثري نقاش أعضاء اللجنة للخروج بتوصيات تلامس الواقع.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للجهات التي تعنى بإيجاد حلول للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلي تلك الجهات، ضمن خطة اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة خصوصاً في مجال المشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال إن اللجنة اطلعت خلال زيارتها لمقر «بيئة» في الشارقة على خطط الشركة لتحويل المخلفات والنفايات إلى طاقة مستخدمة، حيث تقوم الشركة بجهود كبيرة في مجال تجميع المخلفات بشتى أنواعها وإعادة تدويرها واستخدامها.

كما اطلعت اللجنة على استراتيجية شركة «بيئة» لتحويل تلك النفايات إلى طاقة، والتحديات والصعوبات التي تواجه مثل تلك الشركات والجهات الأخرى التي تعمل في المجال نفسه في أنحاء مختلفة من الدولة، والخطط الاستراتيجية المستقبلية، وإيجاد التشريعات التي تدعم هذا المجال.