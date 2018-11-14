«دبي للأداء الحكومي» ينظم ندوة حول صناعة التميز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ندوة بعنوان «كيف تصنع تميزك»، أمس، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، ومدير عام محاكم دبي طارش المنصوري، ونخبة من المعنيين والمهتمين، و400 موظف ومسؤول من حكومة دبي. وتضمّنت الندوة مجموعة من المحاور التي تناولت بالنقاش كيفية صناعة التميّز وتحقيق الأهداف والطموحات التي تصبّ في إطار التميّز.

وقال المنصوري إنّ الحراك الحكومي الشامل لتطوير الخدمات لن يحدث إلا بتميز الفرد، والإيمان بأن الأفكار الصغيرة قد تصبح كبيرة بالجد والاجتهاد في تطبيقها، وابتكار أفضل الطرق لتقديمها، والعمل الجماعي لتطويرها، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «لا حدود للإنجاز والتفـوق.. والتمـيز لـه بدايـة بـلا نهاية».