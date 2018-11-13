شرطة أبوظبي تقدم الموروث التاريخي في «قصر العين»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قدّمت شرطة أبوظبي عرضاً تعريفياً عن أهدافها وجهودها في تعزيز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع، بمتحف قصر العين، وذلك تلبية لدعوة دائرة الثقافة والسياحة للمشاركة بفعالية تحت شعار «تراثي مسؤوليتي»، وذلك بمشاركة فوج «عام زايد».

وتعرف السيّاح وزوّار المعرض على أول زي استخدم في شرطة أبوظبي، في لوحة معبرة، جسدها 22 منتسباً لمدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية، ضمن الدورة الـ28 لفوج «عام زايد» للتأهيل المهني، وذلك بالتعاون مع قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات، وتخلل العرض مقطوعات وطنية وتراثية معبرة من أداء فرقة موسيقى الشرطة، التي نالت استحسان الجميع.

وحرصت شرطة أبوظبي ضمن العرض على التعريف بموروثها التاريخي العريق منذ التأسيس في عام 1957، ومروراً بمراحل التحسين والتطوير بمتابعة المستجدات ومواكبة تطورات العمل الشرطي والأمني، وفق أفضل الممارسات المتقدمة في العصر الحديث.

وأكدت شرطة أبوظبي أن موروثها التاريخي يعد جزءاً مهماً في تراث الإمارات، ويأتي الاهتمام به اعتزازاً بالماضي التليد وتجسيداً لنهج حامي التراث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وترسيخاً لمفهوم الشرطة في أذهان أجيال المستقبل. جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي تحرص في مختلف المناسبات المحلية والدولية على تعريف جيل الشباب من أبنائها بالموروث الشرطي الذي يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة في الحفاظ على التراث.