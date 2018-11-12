آخر تطورات الحالة الجوية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم استقرار الطقس، وتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات ورياح نشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والبحر مضطرب وشديد الإضطراب أحياناً مع السحب الركامية.

و أشار المركز إلى تواجد كتلة من السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الشدة ورياح نشطة السرعة بالقرب من مطار آل مكتوم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون حركتها بإتجاه الشرق، وكذلك توجد حالياً خلايا من السحب الركامية على البحر وسط االخليج العربي ومن المتوقع أن تتحرك بإتجاه السواحل والمناطق الشمالية من الدولة خلال الساعات الأربع القادمة يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة.

وحذر المركز من ارتياد البحر بسبب إضطرابه في الخليج العربي وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار وكذلك عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

"الأرصاد": استمرار الأمطار والرياح النشطة اليوم.. وتحسن تدريجي غداً