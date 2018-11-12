"الأرصاد": استمرار الأمطار والرياح النشطة اليوم.. وتحسن تدريجي غداً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتواصل اليوم حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها مناطق متفرقة في الدولة على فترات، وخاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية، على أن يشهد الطقس تحسناً تدريجياً ونسبياً اعتباراً من غداً الأربعاء.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس لليوم الثاني على التوالي، أمطاراً متفاوتة الشدة ورياح نشطة كانت مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وصلت سرعتها إلى 40 كم/س على البحر الذي شهد اضطراباً في الموج غرباً في الخليج العربي.

وأرجع المركز – في تصريح لـ"الإمارات اليوم" – حالة عدم الاستقرار الجوي إلى امتداد منخفض سطحي من البحر الأحمر يؤدي إلى تكوّن للسحب، رعدية ممطرة أحياناً، وسط المملكة العربية السعودية، موضحاً أن هذه السحب تتحرك في اتجاه الدولة على شكل موجات متلاحقة، لتتطور إلى سحب ركامية، تؤدي إلى سقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، كما تؤدي كذلك إلى اضطراب البحر.

وأفاد المركز بأن أكثر المناطق تأثراً بعدم الاستقرار الجوي في الدولة، هي السواحل والمناطق الشمالية والداخلية الشمالية للدولة، مناشداً قائدي المركبات على الطرق السريعة والمفتوحة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية الأفقية الناتجة عن الرياح النشطة والأمطار، ومحذراً في الوقت ذاته من ارتياد البحر بسبب اضطراب الموج وارتفاع حدة الرياح.

وعن مدى تأثر الدولة بسوء الأحوال الجوية الذي تشهده بعض المناطق في المملكة العربية السعودية والكويت والأردن، أكد المركز أن المنطقة كلها تتأثر بنظام ضغط جوي شامل ناتج عن منخفض رئيس في طبقات الجو العليا الموجودة في البحر المتوسط وشمال المملكة العربية السعودية، وآخر في البحر الأحمر يعرف باسم "منخفض السودان".

وقال :"الضغط الناتج عن المنخفضين يؤدي إلى تولّد سحب رعدية ممطرة في غرب السعودية، وتمتد هذه السحب شمالاً نحو الكويت والأردن، بينما يكون تأثيرها محدود على الدولة لكونها تقع على أطراف هذا الضغط".

وأفاد المركز بأن طقس اليوم سيكون غائم جزئياً بوجه عام، مع استمرار تكوّن السحب الركامية التي قد تكون رعدية ممطرة، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، مؤكداً أن الرياح ستكون شمالية غربية بسرعة تتراوح من 15 كم/س إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س خاصة على البحر الذي يكون متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، بينما يظل متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس غداً الأربعاء توقع المركز أن يكون صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأكد المركز أن طقس الخميس سيكون صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح من 15 كم/س إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س أحياناً على البحر الذي يظل خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وذكر أن يوم الجمعة سيكون غائما جزئياً على بعض المناطق، مع تزايد الفرصة لتكوّن السحب الركامية شرقاً وشمالاً، لافتاً إلى أن حركة الرياح ستنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وقال :"الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية، بسرعة تتراوح من 18 كم/س، إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر، الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان".

كادر

414 بلاغ لأضرار الطقس في أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، أنها استجابت لنحو 414 بلاغاً تلقتها مساء أمس الأول من الجمهور لإصلاح المرافق التي تضررت نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة وسقوط كميات من الأمطار، موضحة أن التي استقبلها مكتب الطوارئ في البلدية، تضمنت 124 بلاغاً عبر "واتس اب"، وأكثر من 290 مكالمة هاتفية تركزت في مجملها حول حالات سقوط أشجار وتجمع مياه أمطار ورمال وسقوط لوحات في الطرقات.

ولفتت البلدية إلى تلقيها بلاغات حول تضرر بعض أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى بلاغات بشأن التحويلات المرورية في الطرقات، مشيرة إلى أن أغلب البلاغات وردت من جزيرة أبوظبي والشهامة والرحبة وطريق أبوظبي- دبي.

وذكرت أن عشرات الفرق المتخصصة باشرت على الفور إصلاح الأضرار، إذ أعدت مسبقاً خطة لمواجهة موسم الأمطار بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من سحب مياه الأمطار المتجمعة في عدد من المناطق وإزالة الرمال وترحيل الأشجار المتكسرة.

وأكدت البلدية على تلقيها واستجابتها لكافة البلاغات الواردة من الجمهور على مدار الساعة لخدمة المجتمع وضمان سلامتهم واستمرارية الخدمات وفقاً لأفضل المعايير، داعية إلى التواصل معها عبر رقم الطوارئ 993 أو "واتس آب" على الرقم 0569939930، أو البريد الإلكتروني: 993@adm.abudhabi.ae.

وشددت بلدية مدينة أبوظبي على الجمهور التزام منازلهم في الأجواء العاصفة وأثناء التغيرات الجوية، حرصاً على سلامتهم.