تعرف على سبب صوت الإنذار والاهتزاز لرسائل تحذيرات الطقس

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أكد مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور جمال محمد الحوسني في تصريح لـ " الإمارات اليوم"، ان الرسائل التحذيرية التي وصلت لسكان الدولة عبر هواتفهم أمس بشأن تقلبات الطقس، تأتي ضمن المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، التي فعلتها الهيئة مؤخرا .

وقال الحوسني إن صوت الإنذار والاهتزاز المصاحب للرسائل التحذيرية التي استقبلها سكان الدولة، أمس عبر هواتفهم، ليس بالأمر المزعج ، عندما يتعلق الامر بحمايتهم من الخطر وتوجيههم للتصرف السليم، لافتا إلى أهمية التجاوب معها.

وكان سكان الدولة فوجئوا أمس برسائل تحذيرية عبر هواتفهم ، من تقلبات الطقس ، حيث عرضت الرسالة تلقائيا على الشاشة مصاحبة بصوت عال واهتزز، وتم فيها توجيه الجمهور إلى أخذ الاحتياطات من تقلبات الطقس وتجنب الخروج إلا للضرورة.

وقال الحوسني إن الرسائل الهاتفية تصل بشكل تلقائي على الهواتف التي تتمتع بخاصية الطوارئ، مشيرا إلى أهمية التوعية بالتجاوب مع الارشادات التي تضمنها هذه الرسائل حماية لأرواح الأفراد من أي خطر .

وتلقى مواطنون ومقيمون في أبوظبي ودبي، رسالة تحذيرية على هواتفهم المحمولة من الشرطة، تنبهم إلى اضطراب الأحوال الجوية، وتدعوهم لأخذ الحيطة والحذر اثناء القيادة.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنها انتهت من المرحلة الاولى من المنظومة الوطنية للإنذار المبكر بتفعيل البث الخلوي على الهواتف المحمولة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتمكين الجهات من ارسال التحذيرات للجمهور.