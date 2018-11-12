انتهاء نصف مشاركات مسابقة «فاطمة للقرآن» من اختبار لجنة التحكيم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استمرت المنافسات في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم لليوم السابع على التوالي، في دورتها الثالثة التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتُقام فعالياتها على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي في الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر الجاري، في جلسات الاستماع الصباحية والمسائية بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين ورعاة اليوم السابع للمسابقة.

وتقدم أمام لجنة تحكيم المسابقة منذ بدايتها وحتى يومها السابع أكثر من نصف المتسابقات اللاتي حرصن على المنافسة في هذا الميدان الإيماني الروحاني المبارك والفوز بالمراكز الأولى للمسابقة القرآنية، والذي تستحب فيه المنافسة «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون».

بينما شهدت لجنة تحكيم المسابقة القرآنية أمس، تنافس ست متسابقات وهن سكينة لمغازي من المغرب وتحفظ بأحكام التجويد برواية ورش عن نافع، فيما تنافست المتسابقات الخمس الأخريات في الحفظ برواية حفص عن عاصم، وهن كل من صفورية عبدالرحيم قاضي من أفغانستان، وزهرا رسول خليلي ثمرين من إيران، واستقامة سالمين رانا ويكارتا من إندونيسيا، وميمونة لو من السنغال، وعائشة كمارا من غينيا كوناكري.