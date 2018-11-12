متطوعو «دبي العطاء» يشرعون في بناء مدرسة جديدة بنيبال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك 14 متطوعاً من الإمارات في بناء مدرسة جديدة بقرية باسوتي في نيبال، التي مازالت تتعافى من آثار الزلزال المدمر الذي ضربها عام 2015، وتهدف الخطوة إلى تغيير حياة 150 طفلاً خارج المدرسة، من خلال وضع حجر الأساس لمدرسة أساسية جديدة، مكونة من ثلاثة صفوف.

ومن المقرر الانتهاء من المدرسة العام المقبل، وأن يكون لها تأثير عميق في المسار التعليمي للأطفال، إضافة إلى تأثيرها في المجتمع عموماً. وقد كرّس المتطوعون من الإمارات، الذين يمثلون تسع جنسيات، وقتهم وجهودهم للسفر إلى نيبال، والعمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع المحلي، والمشاركة في إنشاء أحدث المباني المدرسية التي تحتاج إليها القرية، التي تم تمويلها من قبل «شركة أمل للتعليم المحدودة» بقيادة رجل الأعمال أحمد بن بيات.

ويوجد في نيبال 5.2 ملايين طفل في سن التعليمين الأساسي والثانوي (من خمس إلى 12 سنة)، 23.2% منهم خارج المدرسة (وفقاً لتقرير اليونيسف لعام 2016). ويُشكل الفقر أكبر عائق أمام التعليم، يليه التمييز الطبقي، والمسافات الطويلة إلى المدارس، لاسيما في المناطق الجبلية، وهجرة وعمالة الأطفال. علاوة على ذلك أجبر الزلزال المروع، عام 2015، مزيداً من الأطفال على ترك المدرسة، بسبب تضرر البنية التحتية أو الأسر التي ترسل أطفالها للعمل، ما أدى إلى تفاقم هذه التحديات.

وتدعم مبادرة التطوع حول العالم الهدف الذي تقوم عليه المؤسسة، وهو كسر حلقة الفقر من خلال توفير التعليم في البلدان النامية. وتحظى هذه المبادرة بشعبية كبيرة بين أفراد المجتمع الإماراتي، الذين يتقدمون بأعداد كبيرة للمشاركة، ويكرسون وقتهم وطاقتهم لإحداث تغيير في حياة الأطفال والشباب المحرومين.

وشارك المتطوعون في مجموعة من الأنشطة المرافقة لعمليات البناء في موقع المدرسة، في إطار المبادرات المجتمعية التي تنفذ احتفاء بـ«عام زايد»، شملت الحفر وربط وتسليح الحديد، فضلاً عن الغربلة وحمل وضخ المياه ومزج الخرسانة ووضع الطوب. كما أقيمت ورش عمل تعليمية ثقافية للتفاعل بشكل أفضل بينهم وبين المجتمع المحلي، من أجل تجربة مجزية.

وعلق رئيس العمليات في «دبي العطاء»، عبدالله أحمد الشحي، على دورة هذا العام من مبادرة «التطوع حول العالم» في نيبال قائلاً: «نُعرب في (دبي العطاء) عن امتناننا لسخاء (شركة أمل للتعليم المحدودة) التابعة لأحمد بن بيات، التي مولت بناء المدرسة، كما نشكر المتطوعين الذين دأبوا على مشاركتنا في كل دورة على الجهود التي بذلوها في تكريس طاقتهم لضمان حصول الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في نيبال والبلدان النامية على فرصة الذهاب إلى المدرسة».

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متطوعاً يشاركون في مبادرة دبي العطاء «التطوع حول العالم».