عيادة متنقلة لطب الأسنان تقدم خدماتها لـ 270 حالة

المصدر: عجمان - وام

استطاعت عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان، أن تقدم خدماتها لأكثر من 270 حالة، خلال شهر أكتوبر، بمؤسسات عدة في كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة، ضمن مبادرات «عام زايد». وانطلقت في رحلتها الأولى إلى دار كبار السن في إمارة عجمان، وقدمت خدماتها لنزلاء الدار وللزائرين، المتمثلة في فحص الأسنان وتشخيص الحالات، حيث بلغ عدد المستفيدين 17 حالة، إضافة إلى تقديم العلاج لـ23 شخصاً من ذوي الدخول المحدودة من المنتمين إلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. كما زارت العيادة جمعية أم المؤمنين في عجمان، وقدمت الفحص لمجموعة من المنتسبات للجمعية والعمال، وبلغ عدد المستفيدين 18.

وقدمت العلاج لـ15 طفلاً وأماً في مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وتم علاج 27 حالة من العمال وذوي الدخل المحدود بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، كما زارت العيادة مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان وعالجت 25 حالة.

وتم فحص وعلاج أكثر من 70 حالة بالنادي السوداني في عجمان، وتضمنت الزيارة أمسية تثقيفية علاجية، قام بها فريق من كلية طب الأسنان في الجامعة، حيث قدم الدكتور أبوبكر المهدي، من قسم أمراض الفم، محاضرة تثقيفية عن صحة الفم والأسنان، وألقى الدكتور خميس جاب الله، من قسم جراحة الفم، محاضرة عن سرطان الفم، وأجرى الفريق فحوصاً مجانية لسرطان الفم، وتم تحويل عدد من الحالات، التي تم الاشتباه في أن لديها علامات المرض، إلى عيادات الجامعة لإجراء المزيد من الفحوص وتقديم العلاج.