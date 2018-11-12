«دفاع مدني» عجمان تزور كبار المواطنين

المصدر: عجمان - وام

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان زيارة إلى دار المسنين في عجمان، بمناسبة الاحتفال بفعاليات «في حب زايد».

وتضمنت الزيارة، التي تأتي في إطار مبادرات الإدارة لـ«عام زايد»، مشاركة كبار المواطنين تفاصيل يومهم في المركز، وتبادل أحاديث الماضي والقصص، التي كان لها طيب الأثر في نفوسهم.

وعبّر أعضاء الوفد الذي ضم، الملازم أول مهندس ماجد محمد النعيمي وعدداً من رجال الإطفاء، عن سعادتهم بهذه الزيارة التي وصفوها بأنها «زيارة عائلية»، لافتين إلى أن هذه الفئة المجتمعية (كبار المواطنين) من الأجداد والجدات، هي حجر الأساس في نسيج المجتمع الإماراتي، ويجب الاهتمام بها والاستجابة لمتطلباتها.