«صحة دبي» تطلق خدمة الزيارات الذكية لمنازل المرضى

المصدر: دبي - وام

أطلقت هيئة الصحة في دبي خدمة الزيارات الذكية لمنازل المرضى، بهدف تقديم نموذج مبتكر للرعاية الصحية، يتماشى مع النقلة النوعية التي تشهدها الهيئة في كل القطاعات. وتعد الخدمة الأولى من نوعها، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاستخدام أجهزة إنترنت الأشياء لتلبية احتياجات المرضى، خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وقال مدير عام الهيئة، حميد محمد القطامي، إن خدمة الزيارات الذكية لمنازل المرضى تمثل حلقة من سلسلة الرعاية الصحية المتكاملة التي توفرها الهيئة، فضلاً عن كونها إضافة مهمة لرصيد الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية التابعة للهيئة، والتي تستهدف إحاطة أفراد المجتمع بالمزيد من العناية التي تكفل صحتهم وسعادتهم ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة.

وأكد القطامي - لدى إطلاقه الخدمة الجديدة، أمس، التي حضرها المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم، والمديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتورة منال تريم - أهمية تضافر جميع جهود القطاعات التابعة للهيئة، وتكامل الأدوار، والعمل على تقديم المزيد من الخدمات الطبية الذكية.

من جانبها، أوضحت تريم أن خدمة الزيارات الذكية لمنازل المرضى تستهدف كبار المواطنين والأرامل وأصحاب الهمم من غير القادرين على زيارة المراكز الصحية، حيث يقوم فريق متخصص من الأطباء والممرضين بزيارتهم في منازلهم وتقديم الرعاية الصحية لهم، من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات والتطبيقات الذكية التي يمكن من خلالها التواصل المباشر مع الطبيب المختص في المستشفى أو المركز الصحي.

وذكرت أن التقنيات المستخدمة في الزيارات المنزلية مرتبطة بشكل مباشر بنظام السجلات الطبية الإلكترونية الخاص بهيئة الصحة في دبي، لضمان تحديث سجلات المرضى خلال وقت الزيارة المنزلية، بعد أن كان يتم تحديث هذه السجلات سابقاً بطريقة يدوية اعتماداً على الأوراق التي يتم تدوينها خلال الزيارة.

وقالت تريم إن عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وصل حتى الآن إلى أكثر من 1372 مريضاً، وهو رقم مرشح للارتفاع مع إدخال التقنيات الذكية التي ستزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، وتقلل من وقت الانتظار للحصول على الاستشارة الطبية المتخصصة.