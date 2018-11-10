184 من الطلبة المواطنين يشاركون في «اصنع فكرتك»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نظم المعهد البريطاني بالشراكة مع شركة مبادلة، ومصدر، وشركة «بي أيه إي سيستمز»، أخيراً، مسابقة «اصنع فكرتك» في دورتها السنوية الرابعة في مدينة مصدر وجامعة الإمارات في العين، بمشاركة 184 طالباً وطالبة مواطنين من 11 مدرسة في أبوظبي و12 في العين، وتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب الإماراتي على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، من خلال التطبيق العملي للمعرفة وممارسة حل المشكلات العملية.

كما تهدف إلى إلهام الطلاب الإماراتيين، لاستكشاف قضية كفاءة الطاقة في المنزل، لذا تم تكليف فرق من الطلاب بتحديد كيفية إدارة مساحات المعيشة وأساليب الحياة الخاصة من خلال تطبيق ممارسات كفاءة استخدام الطاقة بشكل أفضل.

وقالت رئيسة قسم التوطين في شركة مبادلة، فاطمة المرزوقي، «يشكّل تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) حجر الأساس لتنمية وتطور الإمارات على المدى البعيد، فهو يمهد الطريق أمام امتلاك صناعات محلية مزدهرة».

وفاز في تحدي هذا العام مدرسة أم العرب للبنات في أبوظبي، ومدرسة ليوا الدولية في العين، حيث حصل الطلاب في الفريقين على أوسمة المركز الأول بالإضافة إلى طابعات ثلاثية الأبعاد.