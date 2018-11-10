«طرق دبي» تدعم «يوم لدبي» بـ «كسوة خير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، للعام الثاني على التوالي، مبادرة «كسوة خير» في إطار تعزيز ودعم المبادرة الإنسانية «يوم لدبي»، التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتضمنت المبادرة أكبر مشاركة تطوّعية لتسجيل (الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المشاركين في طي القمصان ذات الأكمام الطويلة) في حديقة زعبيل في دبي، حيث شارك 850 متطوّعاً من الهيئة و10 جهات حكومية، بحضور المدير العام رئيس مجلس المديرين للهيئة، مطر الطاير، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، وذلك استجابة لهدف المبادرة الرامي إلى ترسيخ روح التطوع في مجتمع الإمارات بشكل غير تقليدي.

وتمكّن المتطوعون من إعادة تدوير 35 ألف قطعة ملابس وقاموا بطي 1400 قميص، وضعوها في مغلفات خاصة باللونين الأسود والأبيض وصمّموا (موزاييك) على شكل صورة لشعار عام زايد، تعبيراً ووفاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لما قدّمه لدولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة من إسهامات إنسانية خَطَّت اسمه بأحرف من نور على الساحة العالمية.

وتعنى مبادرة «كسوة خير» بتلبية احتياجات الدول الفقيرة والمعوزة، بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة في دبي، وهي شرطة دبي، هيئة الصحة في دبي، بلدية دبي، الدفاع المدني في دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الفطيم للسيارات، طيران الإمارات، المجرودي، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، جمعية النهضة النسائية، وجمعية دار البر، وتمثّلت مشاركة كل جهة من هذه الجهات بالتبرع بكميات من الزي الرسمي لها، لإعادة تدويرها بمشاركة متطوعين من كل جهة مُشارِكة، فيما اضطلعت جمعية دار البر بمسؤولية جمع الملابس المُتبرَّع بها وتوزيعها.

وتهدف مبادرة «كسوة خير» إلى مساعدة الشرائح المحتاجة والمعوزة في الدول الفقيرة من خلال الاستعانة بجهود المتطوعين من داخل الهيئة وخارجها للعمل على إعادة تهيئة الملابس وإعادة تدويرها، حيث قام المتطوعون، عبر أدوات تم توفيرها في منصة الفعالية، بفرز هذه الملابس، وتنظيفها، وقصها وتعديلها وإصلاحها، وكيها، ثم تغليفها بشكل لائق يتناسب مع الهدف الإنساني المرجو منها، على أن يتم توزيعها على مستحقيها بالتنسيق مع شركة جلوبال تيكستايلز.

يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كان أطلق مبادرة «يوم لدبي» في ديسمبر عام 2017، وهي تهدف إلى ترسيخ روح التطوع من خلال تخصيص أفراد المجتمع يوماً واحداً من العام على الأقل للأعمال التطوعية ضمن مختلف أشكال الأنشطة التطوعية، التي تحفّز المتطوعين على تخصيص جزء من وقتهم وبما يتناسب ومواهبهم أو خبراتهم العملية أو الانخراط في نشاط تطوعي مع مبادرات الجهات أو المنظمات المختلفة لخدمة المجتمع.