أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً ومغبرة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً خلال النهار، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خصوصاً على البحر، مثيرة الغبار على بعض المناطق المكشوفة. وأفاد المركز في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏‏20 - 30 كم/‏‏ساعة بوجه عام، تصل إلى 40 كم/‏‏ساعة أحياناً.

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:08، والثاني عند الساعة 03:39، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 21:03، والثاني عند الساعة 08:19. وعن بحر عمان، قال إنه سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج.