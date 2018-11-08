25.3 مليار درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال 9 شهور

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن قيمة المباني المنجزة في دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصلت إلى 25 ملياراً و362 مليون درهم، مشيرة إلى أن المباني (نسب الطابقية) تصدرت إجمالي المباني المنجزة في دبي، من حيث القيمة، مسجلة 10 مليارات و115 مليون درهم. ووفقاً للإحصاءات، التي استندت إلى بيانات بلدية دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، حلت المباني المتعددة الطوابق في المركز الثاني، بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات و563 مليون درهم، تلتها الفلل الاستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات و138 مليون درهم، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر العام الجاري.