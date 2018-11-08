مصرف الهلال يُطلق مبادرة لتوفير أجهزة الرجفان القلبي في مراكز المتعاملين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مصرف الهلال مبادرة لتوفير عدد من أجهزة الرجفان القلبي في فروعه ومراكز خدمة المتعاملين المنتشرة في الدولة، ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية، كما بدأ، في منتصف الشهر الماضي، تدريب موظفيه على الاستخدام الصحيح لهذه الأجهزة، التي تسهم في الحفاظ على حياة أفراد المجتمع.

وتعرف أجهزة الرجفان القلبي بأنها أجهزة إلكترونية محمولة تقوم بتشخيص تلقائي لحالات عدم انتظام ضربات القلب خلال إزالة الرجفان القلبي، وعلى الرغم من بساطتها إلا أنها تتطلب أشخاصاً مدربين ومؤهلين لاستخدامها بشكل صحيح.

ويُعدُّ التدريب خطوة مهمة في تقديم الدعم للمجتمع ويُشكل نموذجاً من نماذج استثمار المصرف في موارده وطاقاته البشرية، لتصبح يد عونٍ ومساعدة للمجتمع، حيث جاء التدريب بتنظيم من إدارة الطوارئ والسلامة العامة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومصرف الهلال، وتم خلاله تدريب 20 موظفاً من موظفي المصرف كـ«مستجيب أول» قادر على وضع خبرته ومعرفته لخدمة أفراد المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، أليكس كويلو، إن المبادرة هي إحدى مبادرات المصرف لـ«عام زايد»، الذي يحتفي بالقيم النبيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تماشياً مع المبادئ التي يتبناها مصرف الهلال، من خلال تشجيعه على سلوكيات مجتمعية إيجابية تسهم في تحقيق سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وأكد العضو المنتدب التنفيذي، رئيس الموارد البشرية في مصرف الهلال، سلطان المحمود، الاستمرار في البرنامج حتى يصبح موظفو المصرف ملمّين بالإجراءات الصحيحة لاستخدام هذه الأجهزة وبشهادات معتمدة، منوهاً بحماسة الموظفين الذين تطوعوا للاستفادة من التدريبات التي ستؤهلهم لمعرفة الحالات التي تحتاج إلى استخدام أجهزة الرجفان القلبي، وكيفية مساعدة شخص ما أصيب بسكتة قلبية.

وقال مدير معهد الطوارئ والسلامة العامة، المقدم محمد خميس الكعبي، إن هذه الخطوة تجسد القيم والمبادئ التي عاش عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في بناء الإنسان والمحافظة عليه، كما أنها تندرج تحت أهداف وأولويات شرطة أبوظبي في زيادة ثقة المجتمع، وتوفير الأمن والسلامة لأفراده.

وتابع أن مديرية الطوارئ والسلامة العامة تحرص على رفع مستوى الوعي والأمن الصحي في أماكن العمل لكل أفراد المجتمع، بتدريبهم وتأهيلهم لمواجهة المخاطر التي تؤدي إلى تقليص زمن الاستجابة في حالات توقف القلب الفجائي.

• 20 موظفاً من المصرف حصلوا على تدريب «مستجيب أول» لوضع خبراتهم ومعرفتهم في خدمة المجتمع.