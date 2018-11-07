المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«أدنوك»

ترفض محطات «أدنوك» في أبوظبي قبول بطاقات الائتمان عند شراء أسطوانات الغاز، وتشترط على زبائنها الدفع نقداً، فيما تقبلها عند تعبئة الوقود أو شراء سلع أخرى منها.

اقتراح

اقترح قارئ إضافة مساحات جمالية على جسر الشيخ خليفة الذي يربط جزيرة السعديات بمدينة أبوظبي، والذي يعد أحد أكبر مشروعات تطوير البنية التحتية في الإمارة، ويتيح انسياباً سلساً وسريعاً لحركة المرور من وإلى الجزيرة.

وجبات

شكا أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة ارتفاع أسعار الوجبات التي تباع في المقاصف مقارنة بحجمها ومقدارها، فضلاً عن عدم ملاءمتها للأطفال أحياناً، مطالبين الجهات المختصة بالنظر والعمل على حلّ المشكلة.

مواقف

اشتكت متسوقة في «الوحدة مول» بأبوظبي قيام بعض السائقين الرجال باستخدام المواقف التي خصصتها إدارة المركز للسيدات، والتي تحمل اللون الوردي، مطالبة بتكثيف الرقابة من إدارة أمن المركز.

قناة

جدّد مرتادو قناة دبي المائية مطالبتهم بعمل دورات مياه، نظراً لموقع القناة الاستراتيجي الذي يستقطب العديد من الزوّار يومياً، خصوصاً من ممارسي رياضتي المشي وركوب الدراجات الهوائية في ظل تحسن الطقس أخيراً.

تأخير

أفادت متسوقة في موقع «سوق دوت كوم» الإلكتروني، أن طلبيتها تأخرت عليها لمدة يومين، على الرغم من أنها دفعت 10 دراهم للحصول عليها في اليوم ذاته، وحين استفسرت عن السبب، لم يقدم الموقع تبريراً واضحاً، وأعاد الرسوم الإضافية التي دفعتها.

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