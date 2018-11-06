7 متسابقات تنافسن في اليوم الثاني لـ «فاطمة الدولية للقرآن الكريم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنافست سبع متسابقات، أمس، في اليوم الثاني لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، بدورتها الثالثة، التي تقام فعالياتها في مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي بالفترة من 4 إلى 16 نوفمبر الجاري، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وعدد من المسؤولين، وأولياء أمور المتسابقات ومرافقيهن، ووفد من طلاب مركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن الكريم بدبي ومحفظيهم، والمهتمين بمتابعة فعاليات المسابقة القرآنية.

وشهد اليوم الثاني منافسة قوية على المراكز الأولى والمتقدمة من قبل المتسابقات اللاتي مثلن سبع دول مختلفة، وقد استمع الحضور إلى تلاواتهن أمام لجنة التحكيم، وهن: مسعودة الطلبة من موريتانيا وتتنافس في الحفظ برواية ورش عن نافع، في حين تتسابق على الحفظ برواية حفص عن عاصم المتسابقات خدية دوكوري من الكونغو برازافيل، ومحبة مفتاح بارودة من إثيوبيا، وسارة محمد عبدالله حسن حسيني من البحرين، وبتري نور ناديا بنت بكري من ماليزيا، وأسماء سيد حميد من جمهورية القمر المتحدة، وفاطمة جالو من سيراليون.

وأعربت المشاركات عن سعادتهن بالوجود في هذه المسابقة، التي تعد من أهم المسابقات القرآنية، التي تعنى بحفظ كتاب الله تعالى وتعليمه.

بينما تتقدم للتنافس باليوم الثالث سبع متسابقات، هن خولة عزوز من الجزائر وتتسابق في الحفظ برواية قالون عن نافع، بينما تتسابق في الحفظ برواية حفص عن عاصم المتسابقات خنساء حسين أحمد من كينيا، وفاتمات مغوميدوف من داغستان، وساجدة محمود علي العوضي من الأردن، ورحمة بامواييرا كاسوما من أوغندا، وزينب نازا محمد ناليم من سريلانكا، وحواء محمد وعيس من جيبوتي.

وتختتم جلسات المسابقة الصباحية والمسائية بتوزيع جوائز نقدية وعينية، مقدمة من اللجنة المنظمة للجائزة بالسحب على كوبونات جمهور الحضور.

وقدمت اللجنة المنظمة للجائزة شكرها إلى وسائل الإعلام، التي تغطي وتنقل فعاليات المسابقة.