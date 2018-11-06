شرطة أبوظبي تُطلق «80 قائداً شاباً»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي برنامج «80 قائداً شاباً»، الذي يعد أول برنامج تخصصي من نوعه للقيادات الشابة على مستوى إمارة أبوظبي.

وأفاد مدير قطاع شؤون القيادة ومدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، اللواء سالم شاهين النعيمي، بأن المشروع الذي اقترحه مجلس شباب شرطة أبوظبي، يهدف إلى إعداد جيل من القادة الشباب لإكمال مسيرة التميّز والريادة في العمل الشرطي والأمني، لافتاً إلى أنه يأتي في إطار سعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتنمية القيادات الشابة وإعطائها الفرص الملائمة للتحفيز من أجل خدمة الوطن الغالي.

من جانبه، ذكر مدير إدارة العاملين بقطاع الموارد البشرية، المقدم محمد حمد الكعبي، أن البرنامج التدريبي يشتمل على محاور في القيادة والإدارة الشرطية، والتميز المؤسسي، وإدارة نظم المعلومات الشرطية، والتحديات الأمنية والشرطية.

وأشار إلى أن الجانب العملي للمشروع يركز على تطبيق برنامج الظل الوظيفي، من خلال تواجد مسؤول في كل وحدة تنظيمية، ليعطي المنتسبين جرعات من المعرفة والاطلاع على الإجراءات المتّبعة.

وأضاف أن المحاور تتضمن إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، ومركز البحوث والدراسات الشرطية، ومركز السعادة والإيجابية الوظيفية، وإدارة الابتكار واستشراف المستقبل، وإدارة الجودة والتميز، وإدارة خدمة وإسعاد المتعاملين، وأمانة التميز المؤسّسي، وقسم المقارنات المعيارية، وإدارة الأزمات والكوارث، وإدارة التحول الرقمي، وإدارة المعلومات الأمنية.