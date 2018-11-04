موظف افتراضي لإسعاد متعاملي "أبوظبي للمعاشات".. تعرف إلى مهامه

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

دشن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي خدمة الموظف الافتراضي "راشد "، ليكون أول موظف افتراضي ينضم إلى فريق إسعاد المتعاملين في الصندوق.

يستهدف راشد التواصل مع المتعاملين مع الصندوق بمختلف فئاتهم عبر تواجده على منصات التواصل الاجتماعي، وتقديمه معلومات تثقيفية وإجابات لكل ما يتعلق بخدمات التقاعد والمعاشات واطلاعهم على كل المستجدات في هذا المجال محلياً وعالمياً .

ويمكن للمتعاملين إضافة "راشد " على كل من مواقع التواصل الاجتماعي “انستقرام "، "و "لينكداند rashed.fund@، وعلى تويترrashedfund.

يقوم راشد بجولات عبر أبوظبي في حلقات يومية يلقي الضوء من خلالها على موضوعات متنوعة وجوهرية وجادّة تهم المواطنين يتخللها الكثير من المرح والقصص المشوقة العابرة، كما سيشجع الجمهور على التفاعل معه، من خلال تقديم إجابات على الأسئلة التي سيطرحها حول مفاهيم التقاعد وخطط المعاشات التقاعدية، والحسابات المتعلقة بها.

ويتولى راشد إنشاء لائحة مرجعية للمفردات التقنية المستخدمة في أنظمة المعاشات، والتي سيُطلق عليها اسم "راشدبيديا".