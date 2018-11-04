إجراءات وقائية استعداداً لموســـم الأمطار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بادرت وزارة التربية والتعليم وبلديات ومؤسسات معنية عدة في مختلف إمارات الدولة باتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة المفاجآت المحتملة التي قد تنجم عن تقلبات الطقس، بهدف ضمان حماية الطلاب والعمال ومستخدمي الطرق من المخاطر المرتبطة بغزارة الأمطار ونشاط الرياح وتشكل الضباب وحدوث الصواعق والرعود.

ويشهد أكتوبر عادة تغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وتنخفض فيه درجات الحرارة، ويتكرر تشكل الضباب وسقوط أمطار غزيرة، الأمر الذي يستدعي الوقوف على الحالة الجوية أولاً بأول، ومواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة تحسباً لحدوث أضرار ناجمة عن تقلبات الحالة الجوية.

«الإمارات اليوم» رصدت أبرز الإجراءات الوقائية على مستوى الدولة، إضافة إلى النصائح والإرشادات التي قدمتها جهات معنية من أجل المحافظة على السلامة العامة.

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