«عُمرة» لمنتسبات في شرطة أبوظبي ضمن مبادرات «عام زايد»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

غادر عدد من منتسبات مكتب الشرطة النسائية في أبوظبي البلاد عبر مطار أبوظبي الدولي إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، وذلك ضمن مبادرات «عام زايد 2018».

وأفاد مدير قطاع شؤون القيادة مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، اللواء سالم شاهين النعيمي، بأن رحلة العمرة تشارك فيها منتسبات من مختلف القطاعات والإدارات الشرطية، ضمن مساعي شرطة أبوظبي لإسعاد المنتسبين والمنتسبات، ورفع الروح المعنوية بما ينعكس إيجابياً على الأداء الوظيفي.

وأكدت مديرة مكتب شؤون الشرطة النسائية، الرائد الدكتورة آمنة البلوشي، حرص شرطة أبوظبي على ابتعاث منتسباتها من مختلف القطاعات لأداء مناسك العمرة، وعملت على توفير كل ما تحتاجه المعتمرات من تذاكر سفر، وإقامة، ومواصلات.