إطلاق اسم طحنون بن محمد على طريق العين - دبي

المصدر: العين - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم إطلاق اسم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على طريق العين - دبي.

ويعد طريق «طحنون بن محمد آل نهيان» من أهم الطرق الحيوية في مدينة العين، كونه يربطها بإمارة دبي، ويخدم العديد من المناطق المحاذية للطريق، مثل منطقتي الهير والفقع، ويتفرع منه الطريق المؤدي إلى إمارة الشارقة عبر منطقة الشويب، وصولاً إلى منطقة المدام.

وتم تطوير الطريق عام 2010 على مرحلتين: شملت الأولى المسافة من منطقة الطوية حتى منطقة مساكن، بطول 23 كيلومتراً، وتحتوي على ثلاث حارات لكل اتجاه، والمرحلة الثانية من منطقة مساكن حتى منطقة الفقع، بطول 42 كيلومتراً، وتحتوي على أربع حارات لكل اتجاه، ليواكب التطور العمراني المتنامي في المدينة، وما يتطلبه من وجود طرق على أعلى مستوى.

وأنشئ الطريق وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، ويستوعب ما يعادل 7000 مركبة في كل اتجاه بالساعة الواحدة. كما أنه يحتوي على 15 من نقاط الالتفاف والمخارج من جسور وأنفاق، إضافة إلى اللمسات الجمالية عبر الزراعة التجميلية، من خلال التشجير على جانب الطريق، وعند الأنفاق والجسور.

وراعى تصميم الطريق بشكل رئيس عوامل السلامة، من حيث الحواجز الجانبية وتخطيط الطريق، وموانع مرور الحيوانات، والإنارة. وتتوافر فيه اللوحات الإرشادية التي توضح مداخل مدينة العين، وأهم المناطق الموجودة فيها، إلى جانب وجود كثير من الخدمات بجانب الطريق، من محطات التزود بالوقود والاستراحات.