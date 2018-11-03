تعديل تصميم مركبة الأجرة حرصاً على مشاعر أصحاب الهمم

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، الدكتور يوسف آل علي، أن الهيئة تعمل، حالياً، على تعديل شكل مركبات الأجرة الخاصة بنقل أصحاب الهمم من مستخدمي الكرسي المتحرك، لتصبح شبيهة بالمركبات العادية.

وقال آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة تعكف، حالياً، على تغيير التصميم الخارجي لمركبة مستخدمة في نقل أصحاب الهمم، ليصبح الباب المخصص لدخول الكرسي من جانب المركبة، وليس من الخلف.

وعزا سبب التعديل إلى الرغبة في أن يشعر المستخدم بأنه لا فرق بينه وبين العملاء الآخرين، إذ تبين عبر ملاحظات أصحاب همم أنهم يشعرون بأنهم معزولون وغير متساوين مع الآخرين، حينما يركبون التاكسي من الخلف، مؤكداً أن التعديل يسمح بوجود أصحاب الهمم إلى جانب بقية أفراد الأسرة خلال استخدامهم التاكسي، ما يعود بأثر إيجابي على معنوياتهم وحالتهم النفسية.

وتابع أن المؤسسة تعمل على توفير مركبات أجرة، خاصة بنقل أصحاب الهمم من الطرز الفخمة، التي تتميز من داخلها بكل مواصفات الرفاهية والأناقة، أسوة بما يتوافر من خيارات لبقية الفئات من العملاء.

ووفقاً لآل علي، فإن عدد المركبات المتوافرة حالياً لنقل أصحاب الهمم يبلغ 11 مركبة، لافتاً إلى أن خدمات النقل تقدم لهم مجاناً، خلال العام الجاري، ضمن مبادرات «عام زايد» التي أطلقتها الهيئة.

وأكد حرص المؤسسة على إشراك المتعاملين في خططها التطويرية، من خلال الاستبانات واستطلاعات الرأي واللقاءات المباشرة، مشيراً إلى إعدادها خططاً، وتحسينات في الخدمات، بناء على اقتراحات المتعاملين.

وأشار آل علي إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً لأصحاب الهمم، حيث تدرس احتياجاتهم وتطلعاتهم لتحقيق راحتهم، وتقديم أفضل المبادرات وأسهل الوسائل للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، حيث خصصت عدداً من مركبات الأجرة المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات لرفع الكراسي المتحركة وإدخالها بأمان ويسر إلى المركبة، إضافة إلى تميزها بسائق لائق المظهر، ومدرب على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم.