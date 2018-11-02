«براند دبي» ينظم «حديقة الأعلام» على شاطئ أم سقيم

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

افتتح المكتب الإعلامي لحكومة دبي النسخة الخامسة من «حديقة الأعلام» التي ينظمها «براند دبي»؛ الذراع الإبداعية للمكتب، للعام الخامس على التوالي في إطار الاحتفال بـ«يوم العَلم»، وهو التقليد السنوي الذي أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعبيراً عن وحدة وتلاحم شعب الإمارات والانتماء الراسخ للوطن الذي يبقى العلم رمز رفعته وكرامته.

وشاركت في الاحتفال بيوم العَلم وافتتاح حديقة الأعلام المدير العام للمكتب، منى غانم المرّي، مع موظفي المكتب و«براند دبي» و«نادي دبي للصحافة»، التابعين له، إحياءً لهذه المناسبة الوطنية الغالية في موقع «حديقة الأعلام» على شاطئ أم سقيم، حيث أكد الجميع مشاعر الاعتزاز والانتماء لوطننا الغالي، والإخلاص والولاء للقيادة، والالتزام بدعم مسيرة النماء تحت الراية الموحّدة للدولة.

وقالت المرّي إن دولة الإمارات تأسست بفضل فكرة مبدعة ولدت على يد المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وأحاطاها بكل الرعاية والعناية بدعم إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات، ليتحقق إنجاز نوعي خرج عن السياق التقليدي للمنطقة آنذاك، ليقدم نموذجاً تنموياً فريداً بفضل الرؤية المستقبلية الطموحة للآباء المؤسسين الذين وجدوا في الاتحاد قوة تمكنهم من بلوغ الأهداف الاستراتيجية التي ينشدونها لوطن توافرت له مع الوحدة كل أسباب العزة والرقي. وأوضحت قائلة: «الإبداع الذي اتسمت به الفكرة التي قامت عليها دولة الاتحاد سيظل دائماً مصدر إلهام للأجيال المقبلة، ونحن استلهمنا منها ضرورة أن يأتي الاحتفال بعَلَم الدولة في إطار مبتكر، لاسيما أن تشجيع الإبداع وإبراز مظاهره يعد من أهم أولويات (براند دبي)؛ ويشرفنا أن تزدان حديقة الأعلام هذا العام بصورة يحملها جميع أبناء الوطن في قلوبهم بكل الحب والتقدير والولاء، هي صورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة».

وأكدت المرّي «اعتزاز (براند دبي) بالمكانة التي تتمتع بها (حديقة الأعلام)، كحدث سنوي يجذب الناس من مختلف أنحاء الدولة من مواطنين وزوار وحتى سائحين، إذ تُعدُّ من أهم الفعاليات التي يتولى (براند دبي) تنظيمها كل عام بما تعبر عنه من قيم وطنية».

يُذكر أن «حديقة الإعلام» تأتي في صدارة الفعاليات والمبادرات المدرجة على الأجندة السنوية لـ«براند دبي»، التي تتضمن العديد من الإسهامات والمشاريع المهمة، التي يحقق من خلالها رسالته في نشر ملامح الإبداع في دبي والاحتفاء بالطاقات المبدعة، ومن أبرز تلك الإسهامات مهرجان «دبي كانفس» السنوي للرسم ثلاثي الأبعاد، ومشروع «متحف دبي الفني» الذي نُفِّذت من خلاله العديد من الأعمال الإبداعية المنتشرة في مواقع حيوية من الإمارة، ويواصل تنفيذها بالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في دبي.