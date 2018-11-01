المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواقف

قال سائقون إنهم يواجهون صعوبة في ركن مركباتهم، بالقرب من المبنى الرئيس لـ«طيران الإمارات» بدبي، نظراً لقلة المواقف.

راتب

لايزال مستخدمو «اتصالات» يشكون استمرار تلقي رسائل مجهولة المصدر، خصوصاً بالحصول على راتب إضافي محدد المبلغ تختلف قيمته في كل رسالة، ومرفق بها رابط يحيل المستخدم لصفحة إلكترونية تطلب معلوماته الشخصية، ومن ثَمَّ البدء في عملية الحصول على العرض.

دفع

شكا سائقون تعطل أجهزة الدفع ببطاقات الائتمان في بعض محطات الوقود أحياناً، مطالبين بضرورة العمل على حل هذه المشكلة، حيث إن عدداً كبيراً منهم يعتمد على استخدامها بشكلٍ رئيس.

رسالة

شكرت مراجعة لمركز صحي في دبي هيئة الصحة على رسالة تذكيرية، تلقتها فور حجز موعد للزيارة المقبلة، لتأكيد الموعد في اليوم والساعة.

ازدحام

اشتكى سائقون الازدحام الكبير على مدخلي شارعي محمد بن زايد ودبي - العين، نتيجة المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقون بالدخول غير القانوني للمدخل، معطلين بذلك حركة السير.

عرض

اشتكت مواطنة تلقيها اتصالاً ترويجياً لعرض خصومات فندقية مبالغاً فيها، تصل إلى 90%، مقروناً بضرورة منح معلومات البطاقة الائتمانية (الفيزا كارد) لتفعيل العرض، الأمر الذي أكد لها زيف العرض وكذبه.

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