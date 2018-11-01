ربط 2500 منزل ومبنى بـ «حصنتك» للإنذار المبكر من الحرائق

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت وزارة الداخلية، بأنها انتهت من ربط 1200 مبنى تجاري، و1300 منزل على مستوى الدولة، بمنظومة «حصنتك» للإنذار المبكر من الحرائق، مشيرة إلى أن هناك خطة زمنية لربط 400 ألف فيلا سكنية، و150 ألف بناية مع نهاية 2021.

ويستهدف نظام «حصنتك» إنقاذ أرواح السكان عند نشوب الحرائق، وتحقيق سرعة استجابة فرق الإنقاذ و«الدفاع المدني»، عن طريق تركيب منظومة ذكية مرتبطة بغرف عمليات الدفاع المدني، بما يحدّ من الخسائر البشرية التي تقع بسبب هذه الحوادث.

وذكرت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «حصنتك» يتابع المنازل في الدولة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويضم أنواعاً مختلفة من أجهزة الاستشعار التي يمكنها اكتشاف الدخان والحرارة، حيث يتم توصيل المستشعرات بلوحة إنذار رئيسة تنقل الإنذارات مباشرة في الوقت الفعلي إلى مركز الاستشعار والتحكم للتحقق منها، وبعد ذلك يتم إرسال الإنذار - في حال كان صحيحاً - إلى الجهات المعنية في «الدفاع الأمني» على الفور في غضون 120 ثانية حداً أقصى بعد استلامه.

وقال قائد عام «الدفاع المدني» في وزارة الداخلية، اللواء جاسم المرزوقي، خلال المؤتمر، إن «هناك بعض البنايات القديمة في الدولة تحتاج إلى تلبية اشتراطات (الدفاع المدني) والسلامة من الحرائق»، مضيفاً أن «ملاّكها ملزمون بتجديدها، وتلبية هذه الاشتراطات، للتمكن من تركيب أنظمة الإنذار المبكر من الحرائق».

ولفت المرزوقي إلى «لجوء بعض المواقع الإلكترونية إلى نشر أخبار غير دقيقة تتعلق بالمشروع أو تكاليف توصيل الخدمة، والحديث عن أرقام فلكية لتقديم الخدمة»، مشدداً على «عدم الحديث عن الكلفة المالية حين التحدث عن مشروع يحفظ أرواح الناس والممتلكات، ويسهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن»، مؤكداً أن «أي أرقام لا تعادل الخسائر البشرية والمالية التي تسببها الحرائق، سواء في المنازل أو في البنايات والمنشآت التجارية».

وقال: «أعلنّا كل تفاصيل المشروع، بما فيها طرق التقديم والمتطلبات وتنظيم الاشتراطات، ونعمل مع عدد من الجهات والوزارات الحكومية، لضمان قدرة الحصول على تركيب المنظومة في كل البيوت والفلل بسهولة ويسر».

وأكد أن «القيادة العامة للدفاع المدني عملت على تنفيذ التوجيهات والرؤية الحكومية، منذ اللحظة الأولى، حين سارعت لربط المنازل السكنية بغرفها للعمليات، وتوصلت اللجان الفنية العاملة - بمتابعة من الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - إلى دراسة أفضل السبل والطرق الفنية، لضمان أن يكون المشروع مستداماً ويقدم قيمة مضافة، ويعزّز ريادة دولة الإمارات وتصدّرها لمؤشرات التنافسية العالمية، خصوصاً في مجالات مكافحة الحرائق والوقاية والسلامة العامة».

وقال: «من الطبيعي أن نواجه تحديات مع مثل هذا المشروع العملاق، خصوصاً مع الرغبة في تسريع تنفيذ المتطلبات وأهمية المشروع وشموليته وحجمه».

«حصنتك» للمباني

يعدّ نظام المراقبة والإنذار والتحكم الذكي المعروف

بـ«حصنتك»، النظام المتكامل الأكبر من نوعه في المنطقة، الذي يعمل على تسريع زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، لضمان السلامة العامة على مدار الساعة.

ويقوم هذا النظام بربط المباني والمرافق في الدولة بمركز تلقي الإنذارات المركزي، الذي يعمل على إرسال فرق الإنقاذ بشكل فوري من «الدفاع المدني» إلى أماكن حدوث الحريق، وغيره من الحوادث التي تهدّد الحياة.

مكونات النظام

يتكون نظام المراقبة والإنذار والتحكم الذكي المعروف بـ «حصنتك» من:

■لوحة الإنذار: المكوّن الرئيس الذي يربط ويرسل الإنذارات إلى الجهات المعنيّة، ويمكن للمستخدمين أيضاً تفعيل الإنذارات يدوياً من اللوحة.

■أجهزة الاستشعار: توضع في غرف المنزل وفقاً لإرشادات وزارة الداخلية. وترتبط هذه الأجهزة بلوحة الإنذار، وتكشف أي دخان أو حرارة في المنزل، وتعمل على تنشيط المنبه في المنزل وإرسال الإنذار إلى مركز الاستشعار والتحكم للتحقق منها.

■يتلقى مركز الاستشعار والتحكم أي إنذار حريق قد نشب في المنزل، وسيتم تطبيق الإجراءات المتبعة للتحقق من الإنذار في مدة أقصاها 120 ثانية.

■البوابة الإلكترونية: من خلالها يمكن للعميل التسجيل في الخدمة، وإتمام عملية الدفع.