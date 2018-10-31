إعفاء المواطنين من تأشيرات الكونغو

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مع وزير خارجية الكونغو، جان كلود جاكوسو، مذكرة يُعفى بموجبها حاملو جواز السفر الإماراتي من التأشيرة المسبقة لدخول جمهورية الكونغو. وقال قرقاش: «وقعنا مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرات، ضمن مبادرة سموّ وزير الخارجية والتعاون الدولي لتعزيز موقع جواز السفر الإماراتي».

وأضاف: «وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية، من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي»، مؤكداً أن التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات، يأتي في إطار حرصها على تقديم الخدمات المتميزة لمواطني الدولة، لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة، وتوطيد العلاقات الثنائية مع دول العالم، من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.