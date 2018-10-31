المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شكوى

شكا متعامل مع بنك الإمارات دبي الوطني فرض رسوم على حساب تم فتحه له أثناء معاملة للحصول على قرض لم تتم، نتيجة عدم إتمام البنك الإجراءات اللازمة لنقل مديونيته من بنك أبوظبي الأول، وتم إلغاؤها.

حملة

نوهت سيدات بالحملة الاجتماعية التي أعلنتها مؤسسة الرعاية الصحية «أفيفو غروب»، تحت عنوان «Breasthetica»، من أجل المتعافيات من مرض سرطان الثدي في الدولة، إذ ستقدم هذه الحملة عملية تجميلية لمرحلة ما بعد سرطان الثدي، بهدف مساعدة المتعافيات من المرض على اجتياز المرحلة.

«توحد»

فوجئ ولي أمر طفل من ذوي الهمم مصاب بـ«التوحد»، اصطحب ابنه إلى متحف الشارقة البحري، بأنه لم يتم إدخال ابنه بالمجان، وطُلب منه شراء تذكرة بـ50 درهماً، علماً بأن أصحاب الهمم يتم إدخالهم إلى المتحف مجاناً.

طريق

شكا سائقون الطريق المؤدي إلى المدخل الرئيس لدار الأوبرا في دبي، نظراً لكثرة الحفر وعدم جاهزيته، بسبب الأعمال الإنشائية التي تحيط بالأوبرا.

إشادة

أشاد مواطنون بالدور الذي يلعبه مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، في مساعدة السياح على فهم ومعرفة ثقافة وعادات الدولة، من خلال قائمة مملوءة بالأنشطة كالجولات التراثية والزيارات، بسواعد إماراتية.

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