«دفاع مدني الفجيرة» تزوّد 60 منزلاً بـ «كاشفات الدخان»

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

كشف مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، عن تزويد 60 منزلاً في الفجيرة بـ«كاشفات الدخان»، وربطها بغرفة عمليات المنطقة الأمنية، متوقعاً أن يتم ربط أكثر من 200 منزل بغرفة العمليات في نهاية العام الجاري، ضمن مشروع «حصنتك».

وأشار إلى أن المشروع خاص بالمنازل، ويعتمد على منظومة حديثة مبتكرة للإنذار بالحرائق في المنازل، وفق منظومة ذكية ترتبط فيها كاشفات الدخان مع غرف العمليات للدفاع المدني، إذ يتم الإبلاغ الذاتي، بعد إعطاء التنبيهات اللازمة للقاطنين في المنزل.

ولفت إلى أن إدارته تلقت طلب ربط 60 منزلاً منذ تدشين المشروع مطلع الشهر الجاري، في بلاغات حوادث خفيفة، إذ مكّن نظام الإنذار عبر غرفة العمليات من سرعة الاستجابة في زمن قياسي بلغ 6.5 دقائق أقل من الزمن المقرر بثماني دقائق، وأتاح النظام الفرصة لرجال الإطفاء للوصول السريع والسيطرة على الحريق بالسرعة المطلوبة، مشيراً إلى أن إدارته حال تلقي البلاغ من غرفة العمليات، تتولى إبلاغ صاحب المنزل، حيث يمكن النظام الفرق الإطفائية من الوصول السهل إلى مكان الحادث.

وأضاف أنه بإمكان جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنازل، التقدم بطلبات تركيب أنظمة إنذار الحرائق (كاشفات الدخان)، عبر تطبيقها الذكي (MOI-UAE)، على الهواتف المتحركة، موضحة أن المتعاملين يمكنهم الولوج إلى التطبيق الذكي، والتقدم بالطلب خلال ثوانٍ، وبشكل آلي، حيث يستطيع التطبيق تحديد موقعهم الجغرافي والتعامل مع الطلبات بأسرع وقت.