أمطار غزيرة على الشارقة وعجمان وتحذيرات من ارتياد أماكن تجمعات المياه

المصدر: الشارقة وعجمان – محمد الرفاعي

شهدت عجمان والشارقة منذ ساعات الصباح الباكرة هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة السرعة على مختلف المناطق، وسط وجود تحذيرات من شرطة الشارقة وعجمان عبر مواقعها الإلكترونية ومنصاتها في مختلف حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعية.

وأكدت شرطة عجمان والشارقة خلال تغريدات لها نشرتها على حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر على ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة وترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطريق بحذر من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشددت الشرطة على ضرورة عدم الاقتراب من أماكن تواجد تجمعات المياه، وجريان الأودية والسدود لما لها من خطورة بالغة خلال الأجواء الماطرة.

وتعاملت الدوريات المرورية منذ الصباح مع عدد من الحوادث البسيطة، إذ قامت شرطة الشارقة بالتعامل مع حادث وقع على شارع الامارات باتجاه امارة دبي من جسر سبعة الى جسر البديع مقابل كشافة الشارقة ما أدى الى عرقلة حركة السير لفترة طويلة.

من جنابها أكدت بلدية الشارقة وعجمان استعدادها التام للتعامل مع جميع الملاحظات والشكاوي من قبل الجمهور، داعية جميع الأفراد بعدم التردد في التواصل معها عبر قنوات الاتصال الخاصة بها، ومنصات التواصل الاجتماعي.

فيما أعلن الدفاع المدني عن جاهزيتها للتعامل مع جميع البلاغات في ظل ما تشهده اماكن متفرقة من الدولة الأمطار الخير، مهيب بالقاطنين والزوار ضرورة توخي الحيطة والحذر من خلال الابتعاد عن مناطق السيول والقيادة بحذر والانتباه الشديد للأطفال وعدم الانشغال عنهم أثناء تصوير الأمطار عن البلكونات.

والجدير بالذكر أن عجمان والشارقة شهدت ازدحاماً في منطقة الكورنيش من قبل سكان الإماراتين، إذ قاموا بالتقاط الصور كتذكار، فيما أبدى بعض الأطفال عن فرحتهم بسقوط الأمطار التي كان منظرها جميل كونها لم تكن مصحوبة بالرياح النشطة والسريعة.