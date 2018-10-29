«الإمارات الإسلامي» يتبرّع بـ 8 ملايين درهم لـ «دبي للتوحد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك «الإمارات الإسلامي» عن تبرعه بمبلغ ثمانية ملايين درهم لمصلحة مركز دبي للتوحد، أكبر مركز خيري شامل لتلبية احتياجات الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد في الإمارات. ومن المقرر تسخير التبرع المقدّم عبر صندوق الإمارات الإسلامي الخيري، لتمويل تطوير مرافق المركز الجديد، المقام على مساحة تقدر بنحو 91 ألف قدم مربعة.

وقال مدير عام المركز، محمد العمادي: «نعبّر عن شكرنا وتقديرنا لـ(الإمارات الإسلامي) على مساندته لجهود المركز، الهادفة إلى توسعة نطاق خدماته وتجهيز مرافقه المتنوعة بأحدث المعدات والوسائل التأهيلية المقدمة للأطفال المصابين بالتوحد».