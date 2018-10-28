"الداخلية" تحذر من 8 مخاطر عند جريان السيول

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حذرت وزارة الداخلية من ثمانية مخاطر، عند سقوط الأمطار وجريان السيول، داعية أفراد الجمهور إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتحذيرات الصادرة من الجهات المعنية حفاظا على سلامتهم وأرواحهم.

وتضمنت تحذيرات وزارة الداخلية، الوقوف في مجرى السيل أو عبوره، الاقتراب من مجارى الأودية والسيول خشية انهيار حوافها، المجازفة بقيادة المركبة في مجرى السيل، والانتباه من أن تدفق مياه الأمطار قد تسبب في غمر الطرق والجسور.

كما حذرت من خطورة ترك الأطفال بمفردهم أو للعب في مناطق تجمعات المياه والسيول، والانتباه إلى عدم النظر إلى مجرى السيل إذ من شأن ذلك ان يصيب الشخص بالدوار ما يؤدي إلى سقوطه، وكذا ضرورة الحذر من الأمطار الغزيرة وجريان قد يؤثران في ميلان الطرق ويسببان الانجراف، داعية الافراد إلى الالتزام بإرشادات السلامة وسلوك الطرق الأكثر أمانا.

وشهدت مناطق عدة في الإمارات الشمالية اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد ، وجريان مياه الأودية.