«مجتمعية شرطة أبوظبي» تُطلق «كلنا زايد» بلغات عدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية، بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، مبادرة «كلنا زايد» بلغات عدة، التي تأتي ترسيخاً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في غرس قيم التعايش السلمي والتسامح في المجتمع.

وأفاد مدير قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، اللواء حماد أحمد الحمادي، بأن المبادرة التي جاءت ضمن مبادرات عام زايد 2018 تهدف إلى توحيد الجهود في الاهتمام بالعمل الإنساني لمختلف فئات المجتمع وشرائحه باستلهام قيم زايد الخير في الحكمة، والاحترام، وبناء الإنسان، والاستدامة.

وأكّد مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ المبادرات الهادفة التي تنشر الوعي الأمني، وتعزز مسيرة الأمن والأمان وتبث الطمأنينة والاستقرار في المجتمع وفقاً لمبادئ التكافل والتشارك والتسامح، وتعبر عن المحبة للوطن وترسيخ قيم التطوع، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية التي رسّخها الشيخ زايد في أبناء الإمارات، لتصبح نموذجاً فريداً في خدمة الإنسانية عالمياً.