أشغال الشارقة تنجز ممشى رياضياً في دبا الحصن بتكلفة مليون درهم

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة مضماراً مطاطيا للجري على مدار القناة المائية في دبا الحصن بتكلفة مليون درهم، وذلك للتشجيع على ممارسة رياضة الجري في بيئة صحية وطبيعة ملائمة، و بعد دراسة شاملة أعدتها الدائرة تم خلالها استغلال المسارات الواقعة على طول القناة بالشكل الأمثل.

وتم تسليم الممشى إلى الجهة المنتفعة بحضور عدد من المسؤولين وأهالي المدينة و بمشاركة كبار السن من الخدمات الإجتماعية بدبا الحصن الذين عبروا عن فرحتهم وابتهاجهم بافتتاح الممشى أمام الجمهور.

وأوضح رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة المهندس علي بن شاهين السويدي أن الدائرة انتهت من إنشاء مضمار مطاطي للجري بطول 3 آلاف متر وعرض ثلاثة أمتار مزودة بأعمدة إنارة مزودة بمصابيح موفرة للطاقة وممشى من الأنترلوك يحيط بالممشى المطاطي، وذلك ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة والملبية لاحتياجات المجلس البلدي في مدينة دبا الحصن.

وثمّن السويدي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في استكمال الخطط التنموية والحيوية الشاملة بإمارة الشارقة، مؤكداً أن الدائرة ستكرس جهودها خلال المرحلة المُقبلة بالارتقاء بجودة أعمالها والانتهاء من المشاريع وفق البرنامج الزمني لها بما يلبي احتياجات أبناء الإمارة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها.

وعن المواد المستخدمة في المضمار، أكد مدير إدارة الأفرع المهندس محمد بن يعروف أن معظم المواد المستخدمة في الممشى هي مواد صديقة للبيئة الناتجة بأسلوب التجميد وإعادة تدوير الإطارات القديمة إلى مطاط مفتت، وأن الدائرة اتخذت سياسة مدروسة في إطار حرصها على إنجاز هذه المشاريع من خلال اعتماد نوعية المواد المستخدمة في إنشاء المضمار و توافقها مع المعايير القياسية التي تلائم بيئة منطقتنا وذلك حرصاً على سلامة ممارسي رياضة الجري.

وأضاف: يمتاز المضمار بأنه صديق للبيئة ويؤمن كافة وسائل السلامة والراحة من أخطار السقوط والمقاومة العالية للعوامل الجوية والطقس الحار موضحاً أن المشروع سيساهم في توفير بدائل مناسبة تشجع سكان المدينة على ممارسة رياضة الجري، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الدائرة، لتوفير مضامير رياضية، تغطي جميع مناطق الإمارة، وتحقق عدداً من الغايات الاستراتيجية منها توفير مرافق رياضية للسكان، وتكامل المدينة، كما يحقق خطة الدائرة بتوفير بدائل مناسبة، تشجع سكان الشارقة على ممارسة هواياتهم, مؤكداً أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة تقوم بالتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ وتصميم ودراسة عدة مشاريع في الأحياء السكنية وإنشاء عدد من الحدائق الجديدة، وتأتي المشاريع ضمن خطط الدائرة الرامية لتوفير الأماكن الحيوية و الترفيهية لقاطني المناطق السكنية.

يذكر أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة انتهت مؤخراً من تطوير الحديقة العامة الواقعة في الحي الغربي للمدينة، والتي تصل مساحتها إلى 40 ألف متر مربع، وبلغت تكلفة الأعمال التطويرية 2.7 مليون درهم و تضمنت الأعمال إنشاء مبنى على مساحة 236 متراً مربعاً، يحتوي على قاعات داخلية للأنشطة والألعاب المتنوعة، و قاعة لتناول الطعام رديفة للكافتيريا و المطبخ ودورات مياه، إلى جانب الانتهاء مؤخراً من إنشاء مضمار جري مطاطي داخلي يحيط بالحديقة بطول 786 مترا وبعرض 4 أمتار، وباقي الأعمال المتعلقة بتوصيلات الكهرباء والمياه وخدمات المباني الأخرى.