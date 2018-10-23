«طوي زايد» تستهدف حفر 100 بئر خارج الدولة العام الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وجمعية دار البر بدبي مبادرة «طوي زايد»، الهادفة إلى حفر 100 بئر خارج الدولة قبل نهاية العام الجاري، ضمن مبادرات وبرامج الهيئة المتعددة للاحتفال بـ«عام زايد».

وأفاد مسؤول المساعدات في الهيئة، سالم محمد بن لاحج، بأن المبادرة تعتمد في تمويلها على تبرّعات موظفي الهيئة وأفراد المجتمع بشكل عام، تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها الهيئة لتوفير مياه الشرب النظيفة لمحتاجيها في بعض المناطق النائية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية.

وقال إن سريلانكا ستكون المحطة الأولى لهذه المبادرة التي ستتوسع في العديد من دول ومناطق العالم بناءً على حجم التبرعات التي ستتلقاها خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى أن كلفة البئر الواحدة تصل الى نحو 1000 درهم في بعض الدول، مثل سريلانكا.

ودعا سالم بن لاحج كل موظفي الهيئة وأفراد المجتمع المحلي إلى دعم هذه المبادرة، من خلال التبرع في الصناديق الخاصة بها، والتي سيتم توزيعها على مختلف المباني والمنشآت التابعة للهيئة.

وأشار الى الجهود التي تقوم بها الهيئة، وحرصها على تبنّي المبادرات والبرامج الإنسانية المستمدة من فكر المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومنها الإيثار والعطاء والبذل والتعاون والتلاحم والترابط بين الأسر والمجتمعات، حيث نفذت الهيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات الداعمة، حزمة من المبادرات الخيرية خلال العام الجاري.